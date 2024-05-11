Що можна садити біля цибулі: яке сусідство принесе хороший врожай

Запорукою гарного врожаю та доглянутого городу є вдале сусідство культур. Тому люди шукають, що і як краще поєднувати на городі. Чи не найбільше запитів про те, що можна садити біля цибулі. Адже цибуля — одна з найбажаніших культур, люди люблять їсти її зелене пір’я, а голівки цибулі можна додавати у різні страви.

Читай у матеріалі, що можна і не можна садити біля цибулі на городі, щоб мати хороший врожай.

Що можна садити біля цибулі на городі

Цибулю, як і часник, деякі люди садять між рядками овочів, адже вона має специфічний запах та відлякує шкідників. Але у такому випадку не сильно переймаються врожаєм цибулі. А якщо ти хочеш сусідством підвищити врожайність, то треба знати, що саме підходить для цибулі.

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Поруч з цибулею можна садити:

моркву та буряк — овочі захищатимуть одне одного від шкідників та хвороб та покращать врожайність;

полуницю й суницю — можна подумати, що це дивне сусідство, але так рослини зможуть захистити одне одного;

цибуля добре товаришує на городі з кропом та зеленими листовими салатами;

якщо посадити біля цибулі редис, то можна захистити рослину від попелиці та кліща;

якщо посадити біля цибулі огірки, то овочі менше хворітимуть, а цибуля виросте великою;

чебрець і ромашка підвищують врожайність цибулі.

Що не варто садити біля цибулі на городі

Цибуля не любить по сусідству деяких овочів, а саме квасолю, спаржу, салат, горох, боби, кабачки, томати, перець. Ці рослини забирають у цибулі корисні речовини, тому вона часто й сильно хворітиме.

Раніше ми розповідали, чим поливати цибулю, щоб швидко росла та не гнила.

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