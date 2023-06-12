“Цифровое наследие” покойных. Почему соцсети предлагают нам поздравлять с днем рождения умерших

Виктория Мельник, редактор сайта 12 июня 2023, 19:00
Цифровое наследие
Фото: Pexels

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