“Цифровое наследие” покойных. Почему соцсети предлагают нам поздравлять с днем рождения умерших

Всем нам известно значение слова “наследие”. Наследство — это материальные или интеллектуальные вещи, которые достаются нам от родственников или нашего народа в более широком смысле. В то же время существует и темная сторона наследия — цифровая.

То есть, социальные сети или мессенджеры могут предложить нам поздравить с днем рождения уже умершего человека.

Почему так происходит, можно ли избежать таких сообщений “с того света” и как реагировать — рассказали в Громадському. Мы тоже делимся с тобой ценной информацией.

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Почему телефонные номера становятся активными после смерти пользователя

Не секрет, что даже уничтожив мобильную карту, номер телефона может активировать оператор связи и предоставить его другому пользователю.

Отсюда и возникают так называемые сообщения “с того света”: когда мессенджер предлагает нам поздравить старого знакомого или знакомую, которые уже умерли.

Как правило, это может шокировать и доставить неприятные эмоции.

Один из операторов связи объясняет: во избежание “передачи” номера кому-то другому, следует держать номер в активном состоянии.

— Если хотите, чтобы номер не мог быть в использовании (кто-то другого — ред.), его достаточно оставлять в активном состоянии. Для номеров предоплаченной формы это — пополнение раз в год на сумму от 10 гривен одним платежом.

Как позаботиться о цифровом наследии

К телефону привязаны большинство сетей, которые нам необходимы при жизни: социальные сети, почта, банковские счета.

После смерти человека получать доступ к ним бывает очень тяжело, а если говорить о взломе доступа к таким аккаунтам, то это — ещё и незаконно.

Соучредитель ОО Украинский киберальянс Андрей Баранович говорит, что о таких моментах нужно позаботиться заранее.

Я советую обращаться с просьбой доступов к аккаунтам погибших в полицию или непосредственно к техподдержке платформ, — говорит он.

К примеру, Google имеет функцию Менеджера неактивных цифровых записей, воспользовавшись которым, можно деактивировать и даже удалить свой аккаунт, если в течение установленного пользователем времени в записи не происходит никаких действий.

Когда срок истекает, платформа сообщит доверенным людям о деактивации аккаунта и предоставит доступ к данным пользователя.

Если пользователь при жизни не совершил такого действия, то родственники умершего человека могут написать соответствующую форму запроса на доступ к данным пользователя. Для этого следует написать ФИО, электронный адрес, персональные данные человека, адреса обеих сторон.

Также следует предоставить скан-копии удостоверения личности и справки о смерти — они должны быть переведены на английский.

Запрос рассмотрит служба поддержки, и если связь умершего человека с родственниками будет установлена, они получат доступ к аккаунту.

Такая же процедура работает и с социальными сетями: пользователь либо передает его в пользование наследнику, либо об этом просят родственники погибшего человека в технической поддержке социальной сети.

Если к странице будет добавлена фраза “Светлая память”, то никакие упоминания о днях рождения или рекомендации другим пользователям об этой странице не будут поступать.

В форме, кроме паспортных данных и документов, подтверждающих личность умершего, следует предоставить отсканированную и переведенную копию документа о смерти.

Почему нам трудно поверить в смерть близкого человека и при чем здесь соцсети

По словам психолога Олега Покальчука, иногда социальные сети или мессенджеры могут стать “мостиком” между нами и теми, кого уже нет.

— Мы не можем смириться с уходом человека из нашего повседневного общения. Говорим с фотографиями близких, общаемся с ними во сне. Такой коммуникативный процесс — естественный.

Общение с умершими в соцсетях — это просто очень удобный способ коммуникации, характерный для настоящего, — признает психолог.

Эксперты также отмечают, что если к цифровым технологиям относиться осторожно и вводить их в цепь общения между живыми и умершими, то пользы может быть значительно больше, чем негативных последствий.

Главное здесь — не считать чат-бота, который отвечает в стиле твоего погибшего папы, именно близким человеком. На время такое “общение” может помочь горю, но если с головой окунуться в такую жизнь — последствия могут быть плохими.

Как оправиться от потери близкого человека и кто может помочь, читай в нашем другом материале.

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