“Цифровий спадок” покійних. Чому соцмережі пропонують нам вітати з днем народження тих, хто вже помер

Усім нам відоме значення слова “спадок”. Це матеріальні або інтелектуальні речі, які дістаються нам від родичів чи нашого народу в ширшому розумінні. Водночас існує й “темна” сторона спадку — цифрова.

Себто соціальні мережі чи месенджери можуть запропонувати нам привітати з днем народження людину, яка вже померла.

Чому так відбувається, чи можливо уникнути таких повідомлень “з того світу” та як реагувати — розповіли в Громадському. Ми також ділимося з тобою цінною інформацією.

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Чому телефонні номери стають активними після смерті користувача

Не секрет, що навіть знищивши мобільну картку, номер телефону може активувати оператор зв’язку та надати його іншому користувачеві.

Звідси й виникають так звані повідомлення “з того світу”: коли месенджер пропонує нам привітати старого знайомого чи знайому, що вже померли.

Як правило, це може шокувати та принести неприємні емоції.

Один з операторів зв’язку пояснює: щоб уникнути “передачі” номера комусь іншому, варто тримати номер в активному стані.

— Якщо бажаєте, щоб номер не міг бути у використанні (кимось іншим, — ред.), його достатньо залишати в активному стані. Для номерів передплаченої форми — це поповнення раз на рік на суму від 10 гривень одним платежем.

Як подбати про цифровий спадок

До номера телефону прив’язані більшість мереж, які нам необхідні за життя: соціальні мережі, пошта, банківські рахунки.

Після смерті людини отримувати доступ до них буває дуже важко, а якщо говорити про зламування доступу до таких акаунтів — то це ще й незаконно.

Співзасновник ГО Український кіберальянс Андрій Баранович каже, що про такі моменти треба потурбуватися заздалегідь.

Я раджу звертатися з проханням доступів до акаунтів загиблих до поліції або ж безпосередньо до техпідтримки платформ, — каже він.

До прикладу, Google має функцію Менеджера неактивних цифрових записів, скориставшись яким, можна деактивувати та навіть видалити свій обліковий запис, якщо протягом встановленого користувачем часу у записі не відбувається ніяких дій.

Коли термін збігає, платформа повідомить довірених людей про деактивацію акаунту та надасть доступ до даних користувача.

Якщо ж користувач за життя не зробив такої дії, тоді родичі померлої людини можуть написати відповідну форму запиту на доступ до даних користувача. Для цього варто зазначити ПІБ, електронну адресу, персональні дані людини, адреси обох сторін.

Також слід надати скан-копії посвідчення особи та довідки про смерть — вони повинні бути перекладені англійською.

Запит розгляне служба підтримки, і якщо зв’язок померлої людини з родичами буде встановлено, вони отримають доступ до облікового запису.

Така ж процедура працює і з соціальними мережами: користувач або передає його у користування “спадкоємцю”, або про це просять родичі загиблої людини у технічній підтримці соціальної мережі.

Якщо до сторінки буде додано фразу “Світла пам’ять”, то жодні нагадування про дні народження чи рекомендації іншим користувачам про цю сторінку не надходитимуть.

У формі, крім паспортних даних та документів, які підтверджують особу померлого, треба надати проскановану й перекладену копію документа про смерть.

Чому нам важко повірити у смерть близької людини й до чого тут соцмережі

За словами психолога Олега Покальчука, інколи соціальні мережі чи месенджери можуть стати “місточком” між нами та тими, кого вже немає.

— Ми не можемо змиритися з відходом людини з нашого повсякденного спілкування. Говоримо з фотографіями близьких, спілкуємося з ними уві сні. Такий комунікативний процес — природний.

Спілкування з померлими в соцмережах — це просто дуже зручний спосіб комунікації, характерний для сьогодення, — визнає психолог.

Експерти також зазначають, що якщо до цифрових технологій ставитися обережно й вводити їх у ланцюг спілкування між живими та померлими, то користі може бути значно більше, аніж негативних наслідків.

Головне тут — не вважати чат-бота, який відповідає у стилі твого загиблого тата, саме близькою людиною. На якийсь час таке “спілкування” може зарадити горю, але якщо з головою поринути у таке життя — наслідки можуть бути поганими.

Як оговтатися від втрати близької людини та хто може допомогти, читай у нашому іншому матеріалі.

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