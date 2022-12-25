Зима, холод и гормезис: что это такое и как он улучшит твое здоровье

От здоровья мозга и восприятия жизни зависит очень многое. Но иногда для нашего организма полезны маленькие стрессы, или как это еще называют — гормезис.

Что такое гормезис

Если говорить по-простому, гормезис — это действие какого-либо стрессового фактора на наш организм, улучшающее его деятельность.

Таким образом, гормезис может улучшить общее состояние твоего здоровья, повысить иммунитет и продлить жизнь.

Как улучшить здоровье с помощью гормезиса

Нутрициолог Анастасия Голобородько отмечает: следует заниматься здоровьем нервной системы.

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— Следи за телом, избавляйся от клеточного мусора и регенерируйся. Для этого нужно систематически делать чек-ап организма, генеральную уборку, правильно есть и вовремя отходить ко сну.

Здоровье и состояние зависят от:

достаточной иммунной защиты;

низкого уровня воспаления.

Положительно на состояние твоего здоровья будут влиять горметики. Они могут быть разные, но, как правило, это:

Питание: брокколи, куркумин, специи, острые перцы, лектины, кофеин, периодическое голодание. Травма: от спорта, массажа, радиации. Воздействие температур, физической нагрузки. Пауза для мозга: дыхание, медитация.

Минимальный стресс, спровоцированный перепадом температур, может:

Производить антиоксиданты. Защищать тело от воспалений и повреждений. Повышать иммунитет. Увеличивать количество антиоксидантов глутатиона и супероксиддисмутазы. Сжигать запасы с помощью холодового термогенеза. Увеличивать количество полезного бурового жира.

К тому же холод увеличивает количество эндорфинов и выработку норадреналина.

Норадреналин — гормон и нейротрансмиттер, участвующий в цикле сна и бодрости, а также оказывает сильное влияние на энергию, концентрацию внимания, настроение и режим сна.

Голове, сердцу и душе помогает не только хорошее питание или температурные микрострессы. Ты ведь точно слышал/слышала о пользе от прослушивания классической музыки! В нашем материале можешь узнать, почему человеку следует иногда слушать классическую музыку.

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