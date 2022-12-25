Зима, холод та гормезис: що це таке та як він покращить твоє здоров’я

Від здоров’я мозку та сприйняття життя залежить дуже багато. Але іноді для нашого організму корисні маленькі стреси, або як ще називають — гормезис.

Що таке гормезис

Якщо говорити по-простому, гормезис — це дія якогось стресового чинника на наш організм, який покращує його діяльність.

Таким чином гормезис може покращити загальний стан твого здоров’я, підвищити імунітет та продовжити життя.

Як покращити здоров’я за допомогою гормезису

Нутриціологиня Анастасія Голобородько наголошує: варто займатись здоров’ям нервової системи.

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— Слідкуй за тілом, позбавляйся від клітинного сміття та регенеруйся. Для цього треба систематично робити чек-ап організму, генеральне прибирання, правильно їсти й вчасно відходити до сну.

Здоров’я та твій стан залежать від:

достатнього імунного захисту;

низького рівня запалення.

Позитивно на стан твого здоров’я впливатимуть горметики. Вони можуть бути різні, але здебільшого це:

Харчування: броколі, куркумін, спеції, капсаїцин гострих перців, лектини, кофеїн, періодичне голодування. Травма: від спорту, масажу, радіації. Вплив температур, фізичного навантаження. Пауза для мозку: дихання, медитація.

Мінімальний стрес, спровокований перепадом температур, може:

Виробляти антиоксиданти. Захищати тіло від запалень та пошкоджень. Підвищувати імунітет. Збільшувати кількість антиоксидантів глутатіону та супероксиддисмутази. Спалювати запаси за допомогою холодового термогенезу. Збільшувати кількість корисного бурового жиру.

До того ж холод збільшує кількість ендорфінів та вироблення норадреналіну.

Норадреналін — гормон і нейротрансмітер, який бере участь у циклі сну та бадьорості, а також надає сильний вплив на енергію, концентрацію уваги, настрій та режим сну.

Голові, серцю та душі допомагає не лише хороше харчування чи температурні мікростреси. Адже ти точно чув/чула про користь від прослуховування класичної музики! У нашому матеріалі можеш дізнатися, чому людині варто інколи слухати класичну музику.

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