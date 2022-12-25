Зима, холод та гормезис: що це таке та як він покращить твоє здоров’я

Від здоров’я мозку та сприйняття життя залежить дуже багато. Але іноді для нашого організму корисні маленькі стреси, або як ще називають — гормезис.
Якщо говорити по-простому, гормезис — це дія якогось стресового чинника на наш організм, який покращує його діяльність.
Таким чином гормезис може покращити загальний стан твого здоров’я, підвищити імунітет та продовжити життя.
Таким чином гормезис може покращити загальний стан твого здоров’я, підвищити імунітет та продовжити життя.
Нутриціологиня Анастасія Голобородько наголошує: варто займатись здоров’ям нервової системи.
— Слідкуй за тілом, позбавляйся від клітинного сміття та регенеруйся. Для цього треба систематично робити чек-ап організму, генеральне прибирання, правильно їсти й вчасно відходити до сну.
Здоров’я та твій стан залежать від:
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Позитивно на стан твого здоров’я впливатимуть горметики. Вони можуть бути різні, але здебільшого це:
До того ж холод збільшує кількість ендорфінів та вироблення норадреналіну.
До того ж холод збільшує кількість ендорфінів та вироблення норадреналіну.
Норадреналін — гормон і нейротрансмітер, який бере участь у циклі сну та бадьорості, а також надає сильний вплив на енергію, концентрацію уваги, настрій та режим сну.
Голові, серцю та душі допомагає не лише хороше харчування чи температурні мікростреси. Адже ти точно чув/чула про користь від прослуховування класичної музики! У нашому матеріалі можеш дізнатися, чому людині варто інколи слухати класичну музику.
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