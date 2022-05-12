Класична музика для голови, серця й душі — чому її варто слухати

Ми любимо слухати сучасних виконавців, звикли до нових стилів, до електроніки, але забули про силу класичної інструментальної музики.

Дехто може сказати, мовляв, вона й не треба і ніяк не допоможе в житті. А що як це не так? Що як класична музика може позитивно впливати на усі сфери людського життя в будь-якому віці?

Тож дізнайся, як класична музика впливає на тебе. Можливо, після цього життя зміниться назавжди.

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Класична музика і мозок

Симфонічна музика зовсім не нудна. Якщо тобі раптом здається, що під неї лише хотітиметься спати — ти помиляєшся.

Під час прослуховування класичних композицій твій мозок навпаки прокидається.

Через непередбачуваність класичної музики мозок активно робить припущення щодо можливої комбінації нот у наступному фрагменті. У такий спосіб він активізується й стимулює активну роботу організму.

Завдяки класичним композиціям можна покращити пам’ять, тримати в тонусі свою увагу та підвищити концентрацію.

Дива? Ні, це біохімія людської природи. Від інструментальних композицій наш мозок отримує певну розрядку, що в перспективі дуже добре впливає на його роботу.

Стресуєш? Послухай класичну музику

Саме така музика здатна відновити душевний спокій та рівновагу. Про це свідчить не одне дослідження, та й кожен може переконатися на власних відчуттях.

Наприклад, вчені Дюкського університету раку вмикали своїм пацієнтам мелодії Баха — вони поліпшували їхній загальний стан.

Цьому сприяла натуральність мелодії, не обтяженої важкими бітами чи словами. Річ у тім, що мозок зайнятий прогнозуванням мелодії, а відтак має змогу перепочити від нав’язливих думок.

Також класична музика допомагає приділити увагу власним відчуттям.

Це вже свідчить про її позитивний вплив на людей, які схильні до проявів тривожності.

Музика і фізичне здоров’я

У нашому організмі все дуже тісно пов’язане між собою. Емоційний та фізичний стан — це складний, але єдиний механізм.

Дисбаланс в емоціях однозначно відіб’ється на фізичному самопочутті.

Проявлятися це може по-різному: від високого тиску й мігреней до психосоматичних розладів.

Як ми вже з’ясували, класична музика заспокоює, може стишити та вгамувати емоції, а це в результаті призведе до позитивних фізичних змін.

До прикладу, твій кров’яний та артеріальний тиск нормалізується, пройдуть мігрені, які часто викликані проблемами з тиском. Загалом самопочуття буде набагато приємнішим, оскільки спаде напруга в тілі.

Прослуховування класичних композицій — це своєрідний вид медитації, який допоможе тобі по-справжньому розслабитися.

Нерідко тим, хто страждає від безсоння, перед сном рекомендують слухати класичну музику.

Це пов’язано з тим, що найпоширеніша причина безсоння — нав’язливі думки та продумування можливих ситуацій і сценаріїв. Вони заважають нашому тілу розслабитися й заснути.

Класична музика для дітей

Позитивний вплив класики на формування та розвиток мозку — це вже доведений факт. Тому маленьким дітям часто вмикають класичну музику.

Діти, яким з народження вмикали класику, краще концентруються, навчаються та розвивають емоційні здібності.

Музика допоможе заспокоїти, коли дитина довго плаче й не може заснути. Це працює, навіть якщо вона просто гратиме як фон.

Також класичну музику радять слухати вагітним жінкам. Вважається, що дитина все чує вже під час вагітності.

Прослуховування спокійних класичних композицій позитивно вплине на формування органів, дихання тощо.

З чого починати слухати музику?

Класика може надихати, підбадьорювати та заспокоювати, залежно від того, яку саме композицію ви оберете для прослуховування.

Ось підбірка композицій на будь-який смак та випадок.

Якщо ти хочеш розслабитися та заспокоїтися, слухай:

Моцарт — у нього багато мелодичних композицій, які допоможуть розслабитися

Бетховен — Місячна соната № 14

Мирослав Скорик — Мелодія

Шопен — Прелюдія № 4 мі мінор

Михайло Огінський — Полонез

Вівальді — Пори року

Бетховен — До Елізи

Класичний плейліст, що надихне тебе:

Нікколо Паганіні — Каприз № 24

Жорж Бізе — Кармен-сюїта

Едвард Гріг — Пер Гюнт, сюїта № 1 Ранок

Чайковський — Симфонія № 5

Шуберт — Вечірня серенада

Музика, яка підбадьорить тебе:

Едвард Гріг — Пер Гюнт (У печері гірського короля)

Моцарт — Аллегретто

Шуберт — Форель

Шопен — Вальс № 7

Михайло Глінка — Вальс-фантазія

Бах — Прелюдія сі мажор

Під час війни вміти знімати напругу, гарно спати та розслаблятися — це необхідність. Саме так ти ефективно зможеш допомагати воїнам в тилу. Музика дуже допоможе врівноважити емоційний стан.

Чому так важливо не забивати на себе під час війни, ми розповідали в попередній статті.