Классическая музыка для головы, сердца и души — почему ее стоит слушать

Мы любим слушать современных исполнителей, привыкли к новым стилям, к электронике, но забыли силу классической инструментальной музыки.

Кто-то может сказать, мол, она не нужна и никак не поможет в жизни. А что если это не так? Что если классическая музыка может положительно влиять на все сферы человеческой жизни в любом возрасте?

Узнай, как классическая музыка влияет на тебя. Возможно, после этого жизнь изменится навсегда.

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Классическая музыка и мозг

Симфоническая музыка совсем не скучная. Если тебе вдруг кажется, что под нее можно будет разве что уснуть — ты ошибаешься.

Во время прослушивания классических композиций твой мозг наоборот просыпается.

Из-за непредсказуемости классической музыки мозг активно занят предположениями о возможной комбинации нот в следующем фрагменте. Таким образом он активизируется и стимулирует активную работу организма.

Благодаря классическим композициям можно улучшить память, держать в тонусе свое внимание и повысить концентрацию.

Чудеса? Нет, это биохимия человеческой природы. От инструментальных композиций наш мозг получает определенную разрядку, что в перспективе очень хорошо влияет на его работу.

Стрессуешь? Послушай классическую музыку

Именно такая музыка способна восстановить душевное спокойствие и равновесие. Об этом свидетельствует не одно исследование, и каждый может убедиться на собственных ощущениях.

Например, ученые Дюкского университета рака включали своим пациентам мелодии Баха — они улучшали их общее состояние.

Этому способствовала натуральность мелодии, не обремененной тяжелыми битами или словами. Дело в том, что наш мозг занят прогнозированием мелодии, а значит может передохнуть от навязчивых мыслей.

Кроме того, классическая музыка помогает уделить внимание своим ощущениям.

Это уже свидетельствует о ее положительном влиянии на людей, склонных к проявлениям тревожности.

Музыка и физическое здоровье

В нашем организме все тесно связано между собой. Эмоциональное и физическое состояние — это сложный, но единый механизм.

Дисбаланс в эмоциях так или иначе отразится на физическом самочувствии.

Проявляться это может по-разному: от высокого давления и мигреней до психосоматических расстройств.

Как мы уже выяснили, классическая музыка успокаивает, помогает унять эмоции, а это в итоге приведет к положительным физическим изменениям.

Например, твое кровяное и артериальное давление нормализуется, пройдут мигрени, которые часто вызваны проблемами с давлением. В целом самочувствие будет гораздо более приятным, поскольку спадет напряжение в теле.

Прослушивание классических композиций — это своеобразный вид медитации, который поможет тебе по-настоящему расслабиться.

Нередко тем, кто страдает бессонницей, перед сном рекомендуют слушать классическую музыку.

Ведь самая распространенная причина бессонницы — это навязчивые мысли и продумывание возможных ситуаций и сценариев. Они мешают нашему телу расслабиться и уснуть.

Классическая музыка для детей

Положительное влияние классики на формирование и развитие мозга — это уже доказанный факт. Поэтому маленьким детям часто включают классическую музыку.

Дети, которым с рождения включали классику, лучше концентрируются, обучаются и развивают эмоциональные способности.

Музыка поможет успокоить, когда ребенок долго плачет и не может уснуть. Это работает, даже если она просто будет играть на фоне.

Также классическую музыку рекомендуют слушать беременным женщинам. Считается, что ребенок все слышит уже во время беременности.

Прослушивание спокойных классических композиций положительно отразится на формировании органов, дыхании и т.д.

С чего начинать слушать музыку?

Классика может вдохновлять, подбадривать и успокаивать, в зависимости от того, какую именно композицию вы выберете для прослушивания.

Вот подборка композиций на любой вкус и случай.

Если ты хочешь расслабиться и успокоиться, слушай:

Моцарт — у него много мелодических композиций, которые помогут расслабиться.

Бетховен — Лунная соната № 14

Мирослав Скорик — Мелодия

Шопен — Прелюдия № 4 ми минор

Михаил Огинский — Полонез

Вивальди — Времена года

Бетховен — К Элизе

Вдохновляющий классический плейлист:

Никколо Паганини — Каприз № 24

Жорж Бизе — Кармен-сюита

Эдвард Григ — Пер Гюнт, сюита №1 Утро

Чайковский — Симфония № 5

Шуберт — Вечерняя серенада

Музыка, которая подбодрит тебя:

Эдвард Григ — Пер Гюнт (В пещере у горного короля)

Моцарт — Аллегретто

Шуберт — Форель

Шопен — Вальс № 7

Глинка — Вальс-фантазия

Бах — Прелюдия в си мажор

Во время войны уметь снимать напряжение, хорошо спать и расслабляться — это необходимость. Именно так ты сможешь эффективно помогать воинам в тылу. Музыка очень поможет уравновесить эмоциональное состояние.

Почему так важно не забивать на себя во время войны, мы рассказывали в предыдущей статье.