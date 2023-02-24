Что такое памп криптовалюты и почему он связан с дампом?

Проанализировав рынок цифровых монет, можно заметить, что криптовалюта в реальном времени способна достаточно резко вырасти в цене, а после – обвалиться. Такая ситуация – это не случайность, а известная схема искусственного манипулирования или памп и дамп.

У представленного процесса есть свои особенности, которые можно вовремя распознать, чтобы не потерять собственные инвестиции. Обратите внимание, что такой подход не считается мошенническим, но относится к манипулятивным, поскольку в его основе лежит психологическое воздействие на пользователей и инвесторов.

Что такое памп в криптовалюте и как это работает?

Пампинг – это искусственное завышение цены криптовалютного актива. По достижению максимальной цены монета сбрасывается или продается неопытным трейдерам. Финальный этап такой схемы – дамп или резкое падение стоимости, за счет чего инвесторы не могут отбить свои вложения, а котировки криптопроекта опускаются почти до минимума.

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Схема работает стандартным образом. Резко в новостном режиме появляется информация о малоизвестном стартапе, который «вот-вот» начнет расти. Памп – это криптовалюта, которая начала увеличиваться в цене. Это интересный процесс, так как во время него начинается искусственная и реальная накачка деньгами от доверчивых трейдеров.

Сами разработчики такого проекта тоже инвестируют, искусственно поднимая стоимость. Как только курс достигает пика, то разработчики могут забрать свои вложения и остаться в большом плюсе. Далее резко начинается распродажа весомой доли криптоактива и цена стремительно падает, достигая почти нуля (процесс называется дампом).

Памп криптовалют – это, прежде всего, психологическая манипуляция. Неопытные трейдеры начинают инвестировать в криптопроект, который быстро растет. Формируется картина того, что именно эта криптовалюта – «золотое руно», которое сделает каждого желающего миллионером.

Именно поэтому необходимо уделять внимание аналитике и изучению проекта, в который вы планируете инвестировать.

Как сделать так, чтобы не попасться на пампе в криптовалюте?

Чтобы не потерять свои инвестиции, важно грамотно и всесторонне оценить ситуацию на крипторынке.

Если вы уверенно можете сказать, что сейчас сформирована идеальная среда для роста котировок определенных монет, то это может быть стандартное или экологичное повышение цены.

Если же ситуация на рынке – стабильная, а стоимость резко возрастает, но предпосылок к этому нет, то, скорее всего, вы стали свидетелем манипуляции.

Кстати, раньше мы рассказывали, что такое криптовалюта и блокчейн. Можно ли быстро разбогатеть на криптовалюте, как не встретить мошенников и стоит ли сравнивать крипту и NFT.