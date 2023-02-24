Що таке памп криптовалюти та чому він пов’язаний із дампом?

Проаналізувавши ринок цифрових монет, можна помітити, що криптовалюта в реальному часі здатна досить різко зрости в ціні, а потім обвалитися.

Така ситуація – це не випадковість, а відома схема штучного маніпулювання чи памп та дамп. Цей процес має свої особливості, які можна вчасно розпізнати, щоб не втратити власні інвестиції. Зверніть увагу, що такий підхід не вважається шахрайським, але стосується маніпулятивних, оскільки в його основі лежить психологічний вплив на користувачів та інвесторів.

Що таке памп у криптовалюті та як це працює?

Пампінг – це штучне підвищення ціни криптовалютного активу. Після досягнення максимальної ціни монета скидається або продається недосвідченим трейдерам. Фінальний етап такої схеми – дамп чи різке зниження вартості, внаслідок чого інвестори не можуть відбити свої вкладення, а котирування криптопроекту опускаються майже до мінімуму.

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Схема працює стандартним чином. Різко в режимі новин з’являється інформація про маловідомий стартап, який “ось-ось” почне рости. Памп – це криптовалюта, яка почала зростати в ціні.

Це цікавий процес, оскільки під час нього починається штучне та реальне накачування грошима від довірливих трейдерів. Самі розробники такого проекту також інвестують штучно піднімаючи вартість.

Щойно курс на піку, то розробники можуть забрати свої вкладення та залишитися у великому плюсі.

Далі різко починається розпродаж вагомої частки криптоактиву і ціна стрімко падає, досягаючи майже нуля (процес називається дампом).

Памп криптовалют – це насамперед психологічна маніпуляція. Недосвідчені трейдери починають інвестувати у криптопроект, який швидко зростає. Формується картина того, що саме ця криптовалюта – золоте руно, яке зробить кожного бажаючого мільйонером.

Саме тому необхідно приділяти увагу аналітиці та вивченню проекту, в який ви плануєте інвестувати.

Як зробити так, щоб не потрапити на пампі в криптовалюті?

Щоб не втратити свої інвестиції, важливо грамотно та всебічно оцінити ситуацію на крипторинці.

Якщо ви впевнено можете сказати, що зараз сформовано ідеальне середовище для зростання котирувань певних монет, це може бути стандартне або екологічне підвищення ціни.

Якщо ситуація на ринку – стабільна, а вартість різко зростає, але передумов до цього немає, то, швидше за все, ви стали свідком маніпуляції.

До речі, раніше ми розповідали, що таке криптовалюта та блокчейн. Чи можна швидко розбагатіти на криптовалюті, як не натрапити на шахраїв і чи варто порівнювати крипту і NFT.