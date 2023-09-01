Любовь к идее, свободе или родине? Что такое патриотизм и кто такой патриот

Современный мир полон несметного количества слов и понятий, которые часто в потоке информации теряются, а их понимание все больше становится размытым. Так, со времен Древней Греции существенно изменились мнения людей о том, что такое патриотизм.

Особенно на постсоветских территориях желание любить свою Родину и называть себя патриотом приобрело более негативное значение, как и понятие национализма. В основном из-за советской пропаганды и фактически смертных приговоров за эти “грехи”.

Даже еще в начале российско-украинской войны в 2014 году можно было услышать вопрос, не патриот ли кто-то, когда защищал свое право любить родную страну. Конечно, все звучало в отрицательной коннотации.

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Да и сейчас, после полутора лет полномасштабной войны, иногда раздаются мысли, что называть себя патриотом слишком пафосно или даже некрасиво, неправильно, неприлично. Действительно ли это так и какое значение действительно кроется в словах патриотизм и патриот — разбираемся дальше.

Что такое патриотизм

Патриотизм — это чувство, в основе которого лежит любовь к духовным, культурным и материальным ценностям своей Родины, готовность пожертвовать своими интересами ради нее и стать на ее защиту в случае необходимости.

Это понятие, что описывает преданность человека своему народу, желание сохранить родную страну, гордость за свою принадлежность к определенной стране, ее национальной культуре, языку, истории, традициям.

Слово патриотизм происходит из греческого языка и латыни и тесно связано с понятием национализма. Оно состоит из слов, которые когда-то означали “соотечественник” и “родина”.

Поэтому в конце концов патриотом можно называть человека, который любит свою Родину, ее культурное, духовное и материальное достояние, а также народ, и в конце концов стоит на защите его сохранения.

Патриотизм должен проявляться не только в желании отдать жизнь в жертве за национальные идеалы, но и в охоте ежедневным тяжелым трудом обрести все новые позиции, творить все новые ценности, — писал ведущий идеолог ОУН Петр Федун-Полтава.

Однако это понятие несколько разделяют социальные психологи и философы и политологи. Первые считают, что патриотизм — это большее отношение личности к элементам, характеризующим ее Родину. Обретается это чувство под влиянием социальной среды и воспитания.

А вот, по мнению философов и политологов, патриотизм характеризует не только отношение человека к своей Родине, но и должно проявляться в его действиях.

— Патриотизм — это когда ты знаешь, чувствуешь и уважаешь культуру, историю, сущность своего народа, веришь стоящим за твоей спиной и чувствуешь тех, кто стоит рядом. И ты тоже готова стать той, кто окажется за спинами других, когда им потребуется опора, или впереди них, когда они будут нуждаться в защите, — отмечает украинская писательница Лариса Денисенко.

История патриотизма

Понятие патриотизма берет корни еще из Древней Греции, где стремились сформировать привязанность к религии, земле своего рождения, языку, традициям, культуре и народу.

Возникло понятие во времена существования городов-государств из-за необходимости спартанцев, афинян или критян, которые все были греками и имели одинаковых богов, защищать свое государственное формирование. До тех пор идеологи часто привязывали потребность объединить людей в борьбе во имя определенного Бога, а вот в Китае и вовсе была привязка к кровному родству и языку.

Именно у греков был сформирован тот вид патриотизма, который иногда можно увидеть и сейчас — желание сохранить государство не для какого-нибудь правителя или Бога, а для культурного достояния и сохранения жизней сограждан. Он называется “полисный патриотизм”.

Откуда тогда столько отрицательных выражений в сторону этого понятия? Дело в том, что существуют разные виды патриотизма и не всегда они имеют положительные проявления.

Если две нации могут иметь патриотическое воспитание, это не значит, что обе будут приносить в мир только добро. Одна может отстаивать только свою свободу, а другая — завоевывать чужое, выполнять бездумно приказы и не думать, что они могут быть преступными. Именно второе описание касается больше патриотизма, сформировавшегося в эллинистический период.

В Римской республике тоже уважалось понятие патриотизма, это слово практически стало синонимом славы. Однако в те времена не вписывались обычаи думать собственными мозгами, так что все приказы выполнялись без всяких нареканий. Этот вид патриотизма называется имперским и идеально подходит для нации агрессора. Так какой вид патриотизма выбрать — решает каждый.

Тесно связано понятие патриотизма с национализмом. И чем тоже манипулирует наш враг. Поэтому читай, что такое национализм, а что — нацизм и какая разница в понятиях.

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