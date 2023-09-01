Любов до ідеї, свободи чи Батьківщини? Що таке патріотизм та хто такий патріот

Сучасний світ сповнений незчисленної кількості слів та понять, які часто в потоці інформації губляться, а їхнє розуміння все більше стає розмитим. Так, з часів Стародавньої Греції суттєво змінились думки людей про те, що таке патріотизм.

Особливо на пострадянських теренах бажання любити свою Батьківщину та називати себе патріотом набуло більш негативного значення, як і поняття націоналізму. Здебільшого через радянську пропаганду та фактично смертні вироки за ці “гріхи”.

Навіть ще на початку російсько-української війни у 2014 році можна було почути питання, чи не патріот хтось часом, коли захищав своє право любити рідну країну. Звісно, все лунало у негативній конотації.

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Та і зараз, після півтора року повномасштабної війни, подекуди лунають думки, що називати себе патріотом надто пафосно чи навіть некрасиво, неправильно, непристойно. Чи дійсно це так та яке значення насправді криється у словах патріотизм та патріот — розбираємось далі.

Що таке патріотизм

Патріотизм — це почуття, в основі якого лежить любов до духовних, культурних і матеріальних цінностей своєї Батьківщини, готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї та стати на її захист у разі необхідності.

Це поняття, яке описує відданість людини своєму народу, бажання зберегти рідну країну, гордість за свою приналежність до певної країни, її національної культури, мови, історії, традицій.

Слово патріотизм походить з грецької мови та латини й тісно пов’язане з поняттям націоналізму. Воно складається зі слів, які колись означали “співвітчизник” та “батьківщина”.

Тож зрештою патріотом можна називати людину, яка любить свою Батьківщину, її культурні, духовні та матеріальні надбання, а також народ, та зрештою стоїть на захисті її збереження.

Патріотизм мусить проявлятися не тільки в охоті зложити життя в жертві за національні ідеали, але й в охоті щоденною тяжкою працею здобути щораз нові позиції, творити щораз нові вартости, — писав провідний ідеолог ОУН Петро Федун-Полтава.

Однак це поняття трохи розділяють соціальні психологи та філософи й політологи. Перші вважають, що патріотизм — це більше ставлення особистості до елементів, які характеризують її Батьківщину. Набувається це почуття під впливом соціального середовища та виховання.

А ось на думку філософів та політологів, патріотизм характеризує не лише ставлення людини до своєї Батьківщини, але й має проявлятись у її діях.

— Патріотизм — це коли ти знаєш, відчуваєш і поважаєш культуру, історію, сутність свого народу, віриш тим, хто стоїть за твоєю спиною, і відчуваєш тих, хто стоїть поряд. І ти теж готова стати тією, хто опиниться за спинами інших, коли їм буде потрібна опора, або попереду них, коли вони потребуватимуть захисту, — зазначає українська письменниця Лариса Денисенко.

Історія патріотизму

Поняття патріотизму бере корені ще зі Стародавньої Греції, де прагнули сформувати прив’язаність до релігії, землі свого народження, мови, традицій, культури та народу.

Виникло поняття у часи існування міст-держав через необхідність спартанців, афінян чи критян, які всі були греками та мали однакових богів, захищати саме своє державне формування. До тих часів ідеологи часто прив’язували потребу об’єднати людей у боротьбі в ім’я певного Бога, а ось в Китаї й взагалі була прив’язка до кровної спорідненості та мови.

Саме у греків був сформований той вид патріотизму, який часом можна побачити й зараз — бажання зберегти державу не для якогось правителя чи Бога, а задля культурних надбань та збереження життів співгромадян. Він має назву “полісний патріотизм”.

Звідки ж тоді стільки негативних висловів у бік цього поняття? Річ у тім, що існують різні види патріотизму й не завжди вони мають позитивні прояви.

Якщо дві нації можуть мати патріотичне виховання, то це не означає, що обидві будуть приносити у світ лише добро. Одна може відстоювали лише власну свободу, а інша — завойовувати чуже, виконувати бездумно накази та не думати, що вони можуть бути злочинними. Саме другий опис стосується більше патріотизму, який сформувався в Елліністичний період.

У Римській республіці теж буде шанувалось поняття патріотизму, це слово практично стало синонімом слави. Однак у ті часи не вписувались звичаї думати власними мізками, тож усі накази виконувались без будь-яких нарікань. Цей вид патріотизму називається імперським та ідеально пасує для нації агресора. Тож який вид патріотизму обрати — вирішує кожен.

Тісно пов’язане поняття патріотизму з націоналізмом. І чим теж маніпулює наш ворог. Тому читай, що таке націоналізм, а що — нацизм та яка різниця у поняттях.

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