Любов до ідеї, свободи чи Батьківщини? Що таке патріотизм та хто такий патріот

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Вересня 2023, 15:30
що таке патріотизм
Фото: Facebook, Pexels

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