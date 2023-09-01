Любов до ідеї, свободи чи Батьківщини? Що таке патріотизм та хто такий патріот

Сучасний світ сповнений незчисленної кількості слів та понять, які часто в потоці інформації губляться, а їхнє розуміння все більше стає розмитим. Так, з часів Стародавньої Греції суттєво змінились думки людей про те, що таке патріотизм.
Особливо на пострадянських теренах бажання любити свою Батьківщину та називати себе патріотом набуло більш негативного значення, як і поняття націоналізму. Здебільшого через радянську пропаганду та фактично смертні вироки за ці “гріхи”.
Навіть ще на початку російсько-української війни у 2014 році можна було почути питання, чи не патріот хтось часом, коли захищав своє право любити рідну країну. Звісно, все лунало у негативній конотації.
Та і зараз, після півтора року повномасштабної війни, подекуди лунають думки, що називати себе патріотом надто пафосно чи навіть некрасиво, неправильно, непристойно. Чи дійсно це так та яке значення насправді криється у словах патріотизм та патріот — розбираємось далі.
Патріотизм — це почуття, в основі якого лежить любов до духовних, культурних і матеріальних цінностей своєї Батьківщини, готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї та стати на її захист у разі необхідності.
Це поняття, яке описує відданість людини своєму народу, бажання зберегти рідну країну, гордість за свою приналежність до певної країни, її національної культури, мови, історії, традицій.
Слово патріотизм походить з грецької мови та латини й тісно пов’язане з поняттям націоналізму. Воно складається зі слів, які колись означали “співвітчизник” та “батьківщина”.
Тож зрештою патріотом можна називати людину, яка любить свою Батьківщину, її культурні, духовні та матеріальні надбання, а також народ, та зрештою стоїть на захисті її збереження.
Патріотизм мусить проявлятися не тільки в охоті зложити життя в жертві за національні ідеали, але й в охоті щоденною тяжкою працею здобути щораз нові позиції, творити щораз нові вартости, — писав провідний ідеолог ОУН Петро Федун-Полтава.
Патріотизм мусить проявлятися не тільки в охоті зложити життя в жертві за національні ідеали, але й в охоті щоденною тяжкою працею здобути щораз нові позиції, творити щораз нові вартости, — писав провідний ідеолог ОУН Петро Федун-Полтава.
Однак це поняття трохи розділяють соціальні психологи та філософи й політологи. Перші вважають, що патріотизм — це більше ставлення особистості до елементів, які характеризують її Батьківщину. Набувається це почуття під впливом соціального середовища та виховання.
А ось на думку філософів та політологів, патріотизм характеризує не лише ставлення людини до своєї Батьківщини, але й має проявлятись у її діях.
— Патріотизм — це коли ти знаєш, відчуваєш і поважаєш культуру, історію, сутність свого народу, віриш тим, хто стоїть за твоєю спиною, і відчуваєш тих, хто стоїть поряд. І ти теж готова стати тією, хто опиниться за спинами інших, коли їм буде потрібна опора, або попереду них, коли вони потребуватимуть захисту, — зазначає українська письменниця Лариса Денисенко.
Поняття патріотизму бере корені ще зі Стародавньої Греції, де прагнули сформувати прив’язаність до релігії, землі свого народження, мови, традицій, культури та народу.
Виникло поняття у часи існування міст-держав через необхідність спартанців, афінян чи критян, які всі були греками та мали однакових богів, захищати саме своє державне формування. До тих часів ідеологи часто прив’язували потребу об’єднати людей у боротьбі в ім’я певного Бога, а ось в Китаї й взагалі була прив’язка до кровної спорідненості та мови.
Саме у греків був сформований той вид патріотизму, який часом можна побачити й зараз — бажання зберегти державу не для якогось правителя чи Бога, а задля культурних надбань та збереження життів співгромадян. Він має назву “полісний патріотизм”.
Звідки ж тоді стільки негативних висловів у бік цього поняття? Річ у тім, що існують різні види патріотизму й не завжди вони мають позитивні прояви.
Якщо дві нації можуть мати патріотичне виховання, то це не означає, що обидві будуть приносити у світ лише добро. Одна може відстоювали лише власну свободу, а інша — завойовувати чуже, виконувати бездумно накази та не думати, що вони можуть бути злочинними. Саме другий опис стосується більше патріотизму, який сформувався в Елліністичний період.
У Римській республіці теж буде шанувалось поняття патріотизму, це слово практично стало синонімом слави. Однак у ті часи не вписувались звичаї думати власними мізками, тож усі накази виконувались без будь-яких нарікань. Цей вид патріотизму називається імперським та ідеально пасує для нації агресора. Тож який вид патріотизму обрати — вирішує кожен.
Тісно пов’язане поняття патріотизму з націоналізмом. І чим теж маніпулює наш ворог. Тому читай, що таке націоналізм, а що — нацизм та яка різниця у поняттях.
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