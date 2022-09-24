Тренд или решение всех проблем? Что такое спирулина и как ее употреблять: объяснение врача

Чем поддержать свой организм в период перестройки организма на осенний лад — один из тех трудных вопросов, который часто беспокоит большинство из нас. Особенно сейчас — в сезонное обострение Covid пандемии и период гриппа. Врач-диетолог Карина Дейнеко рассказала изданию Elle о продукте, который повысит иммунитет и оздоровит твой желудок.

Его можно добавлять в смузи, энергетические коктейли или просто в салат, но не стоит считать это водорослями.

Спирулина: суперфуд будущего

Да, речь идет именно о спирулине, которую многие считают водорослями. Это, как отмечает Карина Дейнеко, не совсем так.

На самом деле спирулина на 50% является бактерией: содержит группу витаминов типа В и до 70% чистого белка. Такой продукт полезен для кожи, ногтей, волос, влияет на работу нервной системы и нашу стрессоустойчивость.

Также спирулина содержит провитамин А (именно он отвечает за повышение нашего иммунитета) и вещество фикоцианин, оказывающее противоопухолевое действие.

Спирулина также стимулирует усвоение железа в организме, а также оказывает антиоксидантное действие на наши клетки за счет ряда других питательных веществ в своем составе.

Кто может употреблять спирулину

Спирулина противопоказана людям, страдающим язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, другими проблемами с пищеварением, а также людям с аутоиммунными заболеваниями. Следует воздержаться от употребления спирулины женщинам, имеющим хроническую форму кандидоза, и мужчинам с повышенным уровнем гемоглобина и ферритина.

Другие могут использовать спирулину в профилактических целях для иммунитета или компенсации витаминов группы В.

Как употреблять спирулину

Перед употреблением спирулины следует посоветоваться с терапевтом или своим врачом, ведь вещество можно использовать не только для профилактики, но и для лечения.

Для профилактики можно употреблять дозу 4 г — около 1 ч. л. В лечебных целях допустимой нормой является 8 г вещества.

Принимать спирулину следует не больше двух или трех месяцев.

Добавлять в пищу ее можно ежедневно в течение курса, желательно — в первой половине дня.

Спирулина выпускается в трех формах: замороженная, в виде порошка или таблетированная.

Врач рекомендует употреблять спирулину в таблетированном или порошковом виде.

Не следует употреблять спирулину одновременно с молочными продуктами, чтобы не тормозить процесс усвоения железа. А чтобы нейтрализовать специфический вкус и запах вещества, можешь попробовать добавлять его в воду с лимоном или же в овощное смузи.

Спирулина поможет также тем, кто страдает анемией, и укрепит общий иммунитет организма. Для лучшего эффекта попробуй еще несколько вариантов укрепления организма — такие советы мы писали в материале ранее.

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