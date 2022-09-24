Тренд чи розв’язання всіх проблем? Що таке спіруліна та як її вживати: пояснення лікарки

Чим підтримати свій організм, коли він перебудовується на осінній лад — одне з тих важких запитань, яке часто турбує більшість із нас. Особливо зараз — під час сезонного загострення Covid-пандемії та періоду грипу. Лікарка-дієтологиня Каріна Дейнеко розповіла виданню Elle про продукт, який підвищить імунітет та оздоровить твій шлунок.

Його можна додавати у смузі, енергетичні коктейлі чи й просто у салат, але не варто вважати це водоростями.

Спіруліна: суперфуд майбутнього

Так, ідеться саме про спіруліну, яку багато хто вважає водоростями. Це, як зазначає Каріна Дейнеко, не зовсім так.

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Спіруліна на 50% є бактерією: містить групу вітамінів типу В та до 70% чистого білка. Такий продукт корисний для шкіри, нігтів, волосся, впливає на роботу нервової системи та нашу стресостійкість.

Також спіруліна містить провітамін А (саме він відповідає за підвищення нашого імунітету) та речовину фікоціанін, яка чинить протипухлинну дію.

Спіруліна також стимулює засвоєння заліза в організмі й чинить антиоксидантну дію на наші клітини завдяки ряду інших поживних речовин у своєму складі.

Хто може вживати спіруліну

Спіруліна протипоказана людям, що страждають на виразку шлунку чи дванадцятипалої кишки, інші проблеми з травленням, а також людям з аутоімунними захворюваннями. Варто утриматися від вживання спіруліни жінкам, які мають хронічну форму кандидозу, та чоловікам з підвищеним рівнем гемоглобіну та феритину.

Інші можуть вживати спіруліну з профілактичною метою для імунітету чи компенсації вітамінів групи В.

Як вживати спіруліну

Перед вживанням спіруліни варто порадитися з терапевтом чи своїм лікарем, адже речовину можна вживати не лише для профілактики, а й для лікування.

Для профілактики спіруліну можна вживати дозою 4 г — близько 1 ч. л. З лікувальною метою допустимою нормою є 8 г речовини.

Приймати спіруліну варто не більше двох або трьох місяців.

Додавати до їжі її можна щодня протягом курсу, бажано — в першій половині дня.

Спіруліна випускається у трьох формах: заморожена, у вигляді порошку або таблетована.

Лікарка рекомендує вживати спіруліну у таблетованому чи порошковому вигляді.

Не варто вживати спіруліну разом із молочними продуктами, щоб не гальмувати процес засвоєння заліза. А щоб нейтралізувати специфічний смак та запах речовини, можеш спробувати додавати її у воду з лимоном або ж в овочеве смузі.

Спіруліна допоможе також тим, хто страждає на анемію, та укріпить загальний імунітет організму. Для кращого ефекту спробуй ще кілька варіантів укріплення організму — такі поради ми писали у матеріалі раніше.

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