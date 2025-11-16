День работников сельского хозяйства Украины 2025: дата, история и интересные факты

День работников сельского хозяйства в Украине — особый праздник, который подчеркивает важный вклад аграриев в развитие национальной экономики и обеспечение продовольствия страны.
Этот день является благодарностью и признанием трудового вклада тех, кто работает на полях и в садах, занимается животноводством, обеспечивая нас продовольствием и гарантируя экономическое развитие страны.
Этот праздник стал символом единения, солидарности и патриотизма тех, кто стоит на страже сельского хозяйства. В Украине он отмечается в 2025 году 16 ноября. День работников сельского хозяйства Украины 2025: история и как празднуют этот день — читай в материале.
День сельского хозяйства: кто празднует
День сельского хозяйства в Украине во время войны является не только праздником аграриев, но и напоминанием о несокрушимости духа украинцев, которые, несмотря на все испытания, продолжают работать ради будущего Украины.
История Дня работников сельского хозяйства имеет глубокие корни, уходящие в прошедшие десятилетия. Основан этот праздник был с целью чествования и поддержки работников аграрного сектора, которые своей упорной работоспособностью обеспечивают страну качественной и вкусной едой.
Этот праздник объединяет тех, кто посвятил свою жизнь сельскому хозяйству, высоким стандартам труда и неутомимой энергией.
Оно также отличается разнообразными мероприятиями, призванными подчеркнуть значимость этой сферы и то, насколько важны в наше сложное время аграрии.
Когда день сельского хозяйства и как его празднуют в Украине
Празднование Дня работников сельского хозяйства включает в себя различные мероприятия. К примеру, в этот день организуют:
- выставки сельскохозяйственной техники;
- ярмарки;
- мастер-классы;
- другие мероприятия, направленные на повышение престижа сельского хозяйства и поддержку его представителей.
День работников сельского хозяйства Украины: история праздника
Этот праздник в Украине был установлен согласно Указу Президента №428/93 от 7 октября 1993 года. Этот профессиональный праздник празднуют:
- работники сельского хозяйства;
- предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья;
- работники пищевой промышленности, заготовительных и обслуживающих предприятий;
- работники организаций агропромышленного комплекса
В Украине таких работников принято не только поздравлять, но и награждать подарками и отмечать наградами.
