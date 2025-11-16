День работников сельского хозяйства Украины 2025: дата, история и интересные факты

День работников сельского хозяйства в Украине — особый праздник, который подчеркивает важный вклад аграриев в развитие национальной экономики и обеспечение продовольствия страны.

Этот день является благодарностью и признанием трудового вклада тех, кто работает на полях и в садах, занимается животноводством, обеспечивая нас продовольствием и гарантируя экономическое развитие страны.

Этот праздник стал символом единения, солидарности и патриотизма тех, кто стоит на страже сельского хозяйства. В Украине он отмечается в 2025 году 16 ноября. День работников сельского хозяйства Украины 2025: история и как празднуют этот день — читай в материале.

День сельского хозяйства: кто празднует

День сельского хозяйства в Украине во время войны является не только праздником аграриев, но и напоминанием о несокрушимости духа украинцев, которые, несмотря на все испытания, продолжают работать ради будущего Украины.

История Дня работников сельского хозяйства имеет глубокие корни, уходящие в прошедшие десятилетия. Основан этот праздник был с целью чествования и поддержки работников аграрного сектора, которые своей упорной работоспособностью обеспечивают страну качественной и вкусной едой.

Этот праздник объединяет тех, кто посвятил свою жизнь сельскому хозяйству, высоким стандартам труда и неутомимой энергией.

Оно также отличается разнообразными мероприятиями, призванными подчеркнуть значимость этой сферы и то, насколько важны в наше сложное время аграрии.

Когда день сельского хозяйства и как его празднуют в Украине

Празднование Дня работников сельского хозяйства включает в себя различные мероприятия. К примеру, в этот день организуют:

выставки сельскохозяйственной техники;

ярмарки;

мастер-классы;

другие мероприятия, направленные на повышение престижа сельского хозяйства и поддержку его представителей.

Читать по теме Цены на молоко выросли на 40%: почему фермеры нуждаются в помощи Что будет с ценами на молоко и почему они растут?

День работников сельского хозяйства Украины: история праздника

Этот праздник в Украине был установлен согласно Указу Президента №428/93 от 7 октября 1993 года. Этот профессиональный праздник празднуют:

работники сельского хозяйства;

предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья;

работники пищевой промышленности, заготовительных и обслуживающих предприятий;

работники организаций агропромышленного комплекса

В Украине таких работников принято не только поздравлять, но и награждать подарками и отмечать наградами.

Ранее мы рассказывали о новых вызовах аграриев в 2025 году: сбор пшеницы и прогноз по урожаю.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!