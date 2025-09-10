День працівників сільського господарства України 2025: дата, історія та цікаві факти

День працівників сільського господарства в Україні — особливе свято, яке наголошує на важливому внеску аграріїв у розвиток національної економіки та забезпечення продовольства країни.

Цей день є вдячністю та визнанням трудового внеску тих, хто працює на полях та в садах, займається тваринництвом, забезпечуючи нас продовольством та гарантуючи економічний розвиток країни.

В Україні його відзначають у 2025 році 16 листопада. День працівників сільського господарства України 2025: історія та як святкують цей день — читай в матеріалі.

День сільського господарства: хто святкує

День сільського господарства в Україні під час війни є не лише святом аграріїв, але й нагадуванням про незламність духу українців, які, попри всі випробування, продовжують працювати задля майбутнього України.

Історія Дня працівників сільського господарства має глибокі корені. Засноване це свято було з метою вшанування і підтримки працівників аграрного сектору, які своєю наполегливою працездатністю забезпечують країну якісною і смачною їжею.

Це свято об’єднує тих, хто присвятив своє життя сільському господарству, високими стандартами праці та невтомною енергією.

Воно також відзначається різноманітними заходами, що покликані підкреслити значущість цієї сфери та те, наскільки важливою у наш складний час є робота аграріїв.

Коли день сільського господарства та як його святкують в Україні

Святкування Дня працівників сільського господарства містить різноманітні заходи. Наприклад, у цей день організовують:

виставки сільськогосподарської техніки;

ярмарки;

майстер-класи;

інші заходи, спрямовані на підвищення престижу сільського господарства та підтримку його представників.

День працівників сільського господарства України: історія свята

Це свято в Україні встановили згідно з Указом Президента №428/93 від 7 жовтня 1993 року. Це професійне свято відзначають:

працівники сільського господарства;

підприємства із перероблювання сільськогосподарської сировини;

працівники харчової промисловості, заготівельних та обслуговчих підприємств;

працівники організацій агропромислового комплексу.

В Україні таких працівників заведено не тільки вітати, а й нагороджувати подарунками та відзначати нагородами.

