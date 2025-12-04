День святой Варвары — когда и как чествуют великомученицу и покровительницу женщин

В декабре христиане отмечают ряд церковных праздников. Ежегодно 4 декабря отмечают День святой великомученицы Варвары Илиопольской, его также называют Варварин день.

Этот праздник — начало подготовки ко дню Святого Николая. К святой Варваре принято обращаться за защитой от грома. По приданиям, после трагической смерти молния поразила ее обидчиков. Также святую Варвару считают покровительницей женщин.

История праздника святой Варвары

По преданиям, Варвара родилась на востоке Римской империи, была очень красивой дочерью богатого язычника Диоскора. Он прятал ее в высокой башне, чтобы никто не видел ее красоту.

Несмотря на то, что ее отец был язычником, Варвара втайне приняла христианство. После чего отец отказался от нее. Глава города поддавал Варвару пыткам, а когда она отказалась отречься от христианства, девушку приговорили к смерти. Казнил её собственный отец.

Впервые в документах о ней вспоминают в 7 веке, почитается как святая-великомученица — с 9 века. Мощи святой Варвары хранятся во Владимирском соборе в Киеве.

Традиции на День Варвары

Традиционно в День Варвары готовят вареники с маком или сыром. Также в этот день девушки гадают на судьбу. Для этого они ломают ветку вишни в саду. Считалось, что если к Рождеству веточка зацветет, то в этом году ожидается счастливый брак.

17 декабря нужно посетить церковь и помолиться о здоровье и благополучии святой Варваре. Верили, что великомученица поможет избежать внезапной смерти. Так как Варвара — женская покровительница, женщины могли помолиться и попросить забеременеть.

Что нельзя делать в Варварин день

В Варварин день нельзя стирать, белить и месить глину, заниматься домашними делами, но можно мыть посуду и готовить есть.

Нельзя ссориться и злословить, употреблять алкоголь и выходить из дому вечером без необходимости.

Ранее мы рассказывали обо всех церковных праздниках в декабре.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!