День святої Варвари — коли та як вшановують великомученицю і покровительку жінок

У грудні християни відзначають низку церковних свят. Щорічно 4 грудня святкують День святої великомучениці Варвари Іліопольської, його також називають Варварин день.

Це свято — початок підготовки до Дня Святого Миколая. А саму святу Варвару вважають покровителькою жінок.

Історія свята святої Варвари

За переказами, Варвара народилася на сході Римської імперії, була дуже красивою дочкою багатого язичника Діоскора. Він ховав її у високій вежі, щоб ніхто не бачив її красу.

Попри те, що її батько був язичником, Варвара потай прийняла християнство. Після цього батько відмовився від неї. Глава міста піддавав Варвару тортурам, а коли вона відмовилася зректися християнства, дівчину засудили до смерті. Стратив її власний батько.

Вперше у документах про неї згадують у 7 столітті, шанується як свята-великомучениця — з 9 століття. Мощі Святої Варвари зберігаються у Володимирському соборі у Києві.

Традиції на День Варвари

Традиційно на День Варвари готують вареники з маком чи сиром. Також у цей день дівчата ворожили на долю. Для цього вони ламали гілку вишні у саду. Вважалося: якщо до Різдва гілочка зацвіте, то цього року очікується щасливий шлюб.

17 грудня потрібно відвідати церкву та помолитися святій Варварі за здоров’я та добробут. Вірили, що великомучениця допоможе уникнути раптової смерті. Оскільки Варвара — жіноча покровителька, жінки могли помолитися і попросити завагітніти.

Що не можна робити у День Варвари

У День Варвари не можна прати, білити та місити глину, займатися домашніми справами, але можна мити посуд та готувати їсти.

Не можна сваритися та злословити, вживати алкоголь та виходити з дому ввечері без потреби.

