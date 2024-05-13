Международный день вышиванки 2024 — мероприятия и флешмобы, посвященные символу украинской культуры

Международный день вышиванки — ежегодное событие, отмечаемое 16 мая. Это празднование не просто традиционного элемента одежды украинцев, а вспоминание большого достояния нашей культуры, ее разнообразия и актуальности.

Поэтому в этот день состоится множество интересных событий и флешмобов. Подробнее о них расскажем дальше.

День вышиванки — флешмоб, посвященный этому дню

В этот день всех украинцев ждет общенациональный флешмоб — Одягни вишиванку. Неважно, куда ты идешь — на работу, прогулку, отпуск или просто в магазин. Достань из шкафа свою вышиванку и продемонстрируй единение с другими украинцами.

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К флешмобу также могут присоединиться украинцы со всех уголков мира. Это станет своеобразным напоминанием о событиях, всколыхнувших нормальную жизнь в Украине и о борьбе за свободу, которая продолжается каждый день.

Укрпочта выпустит марки ко Дню вышиванки 2024

К празднованию также присоединились и в Укрпочте. Все желающие смогут приобрести две новые марки. На них будут изображены традиционная вышивка крымских татар и Харьковской области. Об этом сообщил глава предприятия Игорь Смелянский.

На марке, посвященной Харьковской области, изобразят вышивку на женской рубашке 19 века. На ней нарисованы петушки — символ солнца, света, пробуждения жизни.

А на крымскотатарской марке покажут вышивку на женский шарф на голову марама середины 19 века.

Каждый блок будет содержать 8 марок и купон. Тираж — 800 000 экземпляров.

Читать по теме Символ национального сознания: когда отмечают День вышиванки в этом году Когда праздную День вышиванки и какие традиции этого праздника читай в материале.

День вышиванки: мероприятия в разных городах Украины

В честь праздника в ряде украинских городов, а также за рубежом пройдут мероприятия и акции.

В Черновцах будет ездить ретро-троллейбус, который украсят к празднику вышиванки. Троллейбус будет курсировать по направлению троллейбусного маршрута №1 от Черновицкого национального университета до улицы Ясской.

Также в этот день в роддомах города всем младенцам раздадут символические вышиванки. А еще представят вышиванку Боевая дроновка.

Николаев организует флешмоб, в котором горожане наденут вышиванки и будут выставлять тематические фото в социальных сетях.

В Одессе в этот день вход в зоопарк сделают бесплатным для тех, кто наденет вышиванку. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

На центральной площади Одесского зоопарка откроется выставка картин, вышитых крестиком.

Она продлится весь день, а ознакомиться с ней смогут все желающие.

В Тернополе устроят похожий флешмоб, однако бесплатным будет проезд в общественном транспорте. Требования одинаковые — для получения льготы нужно быть одетым в вышиванку.

Львов также посвятил мероприятие ко Дню вышиванки. С 11 по 26 мая в Пороховой Башне будут доступны для посещения две выставки.

Вышита Україна — экспозиция, где собрали вышиванки всех регионов Украины, а Скриня — это начало частного музея вышиванок SVARGA, где представили 12 старинных образцов рубашек.

В Торецке Донецкой области, несмотря на испытания войной, до сих пор пытаются проводить культурные мероприятия, но в режиме онлайн. Торецкая городская военная администрация проведет онлайн-выставку Вишиваємо нашу спільну Перемогу, где каждый желающий сможет отправить фото своих вышитых изделий.

Донецкая областная администрация сообщает об организации в разных городах области культурно-художественной акции Вишиваю свободу — вишиваю долю.

Столица Украины тоже подготовила интересные мероприятия. В Киеве пройдет благотворительная экскурсия по центральным улицам, где зачитают разные истории любви.

Для участия в экскурсии нужно сделать донат на любую сумму и надеть вышиванку. Все деньги потратят на закупку украинских книг для сельских школ. Регистрация доступна по ссылке.

День вышиванки в Украине будет отмечать и Ровно. У Свято-Воскресенского кафедрального собора ПЦУ в центре города представят вышиванки погибших защитников.

Экспозиция Коди пам’яті. Ціна національної ідентичності посвящена напоминанию той цены, которую мы ежедневно платим за возможность жить в свободных городах Украины.

Всемирный день вышиванки в разных странах мира

Украинская диаспора, которая стала больше после начала войны, продолжает отмечать национальные культурные традиции.

Союз украинцев в штате Вашингтон, США призывает всех украинцев приходить в вышиванках напротив библиотеки Суззалло в городе Сиэтл, чтобы отметить фольклорное наследие. Мероприятие состоится в 18:30 по местному времени.

А Национальный конгресс украинцев Молдовы пригласил принять участие в Марше вышиванки, который состоится 17 мая в Кишиневе. В союзе призывают присоединяться к таким мерам в других европейских столицах.

А об истории Дня вышиванки, главных мифах и правде о нашей этнической одежде мы рассказывали в нашем материале.

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