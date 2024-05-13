Праздники

Международный день вышиванки 2024 — мероприятия и флешмобы, посвященные символу украинской культуры

Ирина Танасийчук, редактор сайта 13 мая 2024, 18:00
День вышиванки
Фото: Depositphotos

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