Міжнародний день вишиванки 2024 — заходи та флешмоби, присвячені символу української культури

Міжнародний день вишиванки — щорічна подія, яку відзначають 16 травня. Це відзначення не просто традиційного елементу одягу українців, а згадування великого надбання нашої культури, її різноманітності та актуальності.

Тому цього дня відбудеться безліч цікавих подій та флешмобів. Докладніше про них розкажемо далі.

День вишиванки — флешмоб, присвячений цьому дню

Цього дня на всіх українців чекає загальнонаціональний флешмоб — Одягни вишиванку. Неважливо, куди ти йдеш — на роботу, прогулянку, відпустку чи просто у крамницю. Дістань із шафи свою вишиванку і продемонструй єднання з іншими українцями.

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До флешмобу також можуть долучитися українці з усіх куточків світу. Це стане своєрідним нагадуванням про події, що сколихнули нормальне життя в Україні та про боротьбу за свободу, яка щоденно продовжується.

Укрпошта випустить марки до Дня вишиванки 2024

До святкування також долучилася і в Укрпошті. Всі охочі зможуть придбати дві нові марки. На них будуть зображена традиційна вишивка кримських татар та Харківщини. Про це повідомив голова підприємства Ігор Смілянський.

На марці, присвяченій Харківщині, зобразять вишивку на жіночій сорочці 19 століття. На ній намальовані півники — символ сонця, світла, пробудження життя.

А на кримськотатарській марці покажуть вишивку на жіночий шалик на голову марама середини 19 століття.

Кожен блок міститиме 8 марок та купон. Тираж — 800 000 екземплярів.

День вишиванки: заходи у різних містах України

На честь свята в низці українських міст, а також за кордоном відбудуться різноманітні заходи та акції.

У Чернівцях їздитиме ретро-тролейбус, який прикрасять до свята вишиванки. Тролейбус курсуватиме за напрямком тролейбусного маршруту №1 від Чернівецького національного університету до вулиці Ясської.

Також цього дня у пологових будинках міста всім немовлятам роздадуть символічні вишиванки. А ще представлять вишиванку Бойова дронівка.

Миколаїв організує флешмоб, у якому містяни одягнуть вишиванки та виставлятимуть тематичні фото в соціальних мережах.

В Одесі цього дня вхід до зоопарку зроблять безплатним для тих, хто одягну вишиванку. Про це повідомили на сайті міської адміністрації.

На центральній площі Одеського зоопарку відкриється виставка картин, вишитих хрестиком.

Вона триватиме увесь день, а ознайомитися з нею зможуть всі охочі.

У Тернополі влаштують схожий флешмоб, однак безплатним буде проїзд у громадському транспорті. Вимоги однакові — для отримання пільги треба бути одягненим у вишиванку.

Львів також присвятив захід до Дня вишиванки. З 11 до 26 травня у Пороховій Вежі будуть доступними для відвідування дві виставки.

Вишивана Україна — експозиція, де зібрали вишиванки усіх регіонів України, а Скриня – це початок приватного музею вишиванок SVARGA, де представили 12 старовинних взірців сорочок.

У Торецьку, що на Донеччині, попри випробування війною досі намагаються проводити культурні заходи, але в режимі онлайн. Торецька міська військова адміністрація проведе онлайн-виставку Вишиваємо нашу спільну Перемогу, де кожен охочий зможе надіслати фото своїх вишитих виробів.

Донецька обласна адміністрація повідомляє про організацію в різних містах області культурно-мистецької акції Вишиваю волю — Вишиваю долю.

Столиця України теж підготувала цікаві заходи. У Києві пройде благодійна екскурсія центральними вулицями, де зачитають різні історії кохання.

Для участі в екскурсії треба зробити донат на будь-яку суму та вдягнути вишиванку. Усі кошти витратять на закупку українських книг для сільських шкіл. Реєстрація доступна за посиланням.

День вишиванки в Україні відзначатиме і Рівне. Біля Свято-Воскресенського кафедрального собору ПЦУ в центрі міста представлять вишиванки загиблих захисників.

Експозиція Коди пам’яті. Ціна національної ідентичності присвячена нагадуванню тієї ціни, яку ми щодня платимо за можливість жити у вільних містах України.

Всесвітній день вишиванки в різних країнах світу

Українська діаспора, яка стала більшою після початку війни, продовжує відзначати національні культурні традиції.

Спілка українців в штаті Вашингтон, США, закликає усіх українців приходити у вишиванках навпроти бібліотеки Суззалло в місті Сіетл, щоб відзначити фольклорну спадщину. Захід відбудеться о 18:30 за місцевим часом.

А Національний конгрес українців Молдови запросив узяти участь у Марші вишиванки, який відбудеться 17 травня у Кишиневі. У спілці закликають доєднуватися до таких заходів в інших європейських столицях.

А про історію Дня вишиванки, головні міфи та правду про наш етнічний одяг ми розповідали в нашому матеріалі.

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