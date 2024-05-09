Джерки: рецепт приготовления мясных чипсов дома. Попробуй — это легко и вкусно

Если ты еще не пробовал (-ла) готовить натуральные мясные джерки — самое время это исправить. Джерки — это натуральные, а потому полезные чипсы, которые чаще всего делают из свинины или мяса птицы. Вкус — непревзойденный, рецепт простой, единственное — запасись терпением, пока мясо просушится. Итак, лучший рецепт джерки, и не один, а сразу несколько — в нашем материале.
Джерки можно считать мясными снеками, ведь их хорошо держать на легкий перекус, когда голоден. Да и сохраняются они хорошо, если, конечно, у тебя есть сила воли не дать разыграться аппетиту и отложить вкусняшки до завтра.
В состав джерок входит только мясо и специи, и никакой “химии”. К тому же изготовленные в домашних условиях, мясные чипсы будут значительно полезнее покупных, и что важно — стоить дешевле. А готовятся они легко и просто, даже для новичка в кулинарии.
Ингредиенты:
Согласись, это совсем простой рецепт мясных чипсов, который можно изготовить и в электрической, и в газовой духовке. Чипсы получатся сухими, хрустящими, с ароматной пряной корочкой и приятной остротой.
Кстати, джерки из свинины изготовляют по тому же рецепту. Сушить их, как и куриные чипсы, можно либо в духовке, либо в сушилке. В последнем случае единственным условием будет: в сушилке должен быть запрограммирован температурный режим +60° С, он есть не во всех моделях.
А вот тебе еще один рецепт чипсов из свинины с другим, ароматным и оригинальным маринадом.
Раньше мы рассказывали тебе о рецептах вкусных блюд из свинины: гуляша, лагмана и печеной свинины.
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