Джерки: рецепт приготовления мясных чипсов дома. Попробуй — это легко и вкусно

Если ты еще не пробовал (-ла) готовить натуральные мясные джерки — самое время это исправить. Джерки — это натуральные, а потому полезные чипсы, которые чаще всего делают из свинины или мяса птицы. Вкус — непревзойденный, рецепт простой, единственное — запасись терпением, пока мясо просушится. Итак, лучший рецепт джерки, и не один, а сразу несколько — в нашем материале.

Куриные джерки — рецепт в духовке

Джерки можно считать мясными снеками, ведь их хорошо держать на легкий перекус, когда голоден. Да и сохраняются они хорошо, если, конечно, у тебя есть сила воли не дать разыграться аппетиту и отложить вкусняшки до завтра.

В состав джерок входит только мясо и специи, и никакой “химии”. К тому же изготовленные в домашних условиях, мясные чипсы будут значительно полезнее покупных, и что важно — стоить дешевле. А готовятся они легко и просто, даже для новичка в кулинарии.

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Ингредиенты:

куриное филе —1 кг;

соевый соус — 5 столовых ложек;

молотая паприка — 1-2 чайные ложки;

сушеный чеснок —1-2 чайных ложки;

горчица в зернах — 2 чайные ложки;

масло — 2 столовые ложки;

черный перец и другие приправы — по желанию.

Как готовить куриные джерки в домашних условиях

Филе вымой и нарежь длинными полосками толщиной с палец. Перемешай все ингредиенты для маринада и полей маринадом полоски курицы. Снова перемешай, затяни пищевой пленкой и оставь на 2-3 часа. Решетки поставь на самый высокий уровень духовки. На низ духовки поставь противень, застеленный фольгой, чтобы маринад, который будет стекать с курицы, не подгорал. Замаринованное филе насади на деревянные шпажки на расстоянии 1 см друг от друга. Шпажки подвесь на решетке. Запекай в слабо нагретой духовке (50°-60° С) около 4 часов. В электродуховке включи режим конвекции. Если готовишь в газовой духовке, дверцу оставь полуоткрытой. Через 4 часа сушки начни пробовать блюдо. Готовые джерки должны быть сухими, легко разламываться и жеваться. Пересушенные чипсы из курицы сложно кусать, поэтому передерживать их в духовке не следует. Готовым джеркам дать остыть, сложи в контейнер и плотно закрой. Лучше храни в холодильнике.

Согласись, это совсем простой рецепт мясных чипсов, который можно изготовить и в электрической, и в газовой духовке. Чипсы получатся сухими, хрустящими, с ароматной пряной корочкой и приятной остротой.

Кстати, джерки из свинины изготовляют по тому же рецепту. Сушить их, как и куриные чипсы, можно либо в духовке, либо в сушилке. В последнем случае единственным условием будет: в сушилке должен быть запрограммирован температурный режим +60° С, он есть не во всех моделях.

А вот тебе еще один рецепт чипсов из свинины с другим, ароматным и оригинальным маринадом.

Джерки из свинины — рецепт с медовым маринадом

Ингредиенты:

нежирное мясо —1 кг;

соль поваренная — 20 г;

перец чили — 1 г;

перец черный — 1 г;

паприка — 8 г;

майоран (орегано) — 1 г;

чеснок сушеный — 2 г;

мед — 1 ст. кровати;

соевый соус — 50 мл;

коньяк — 50 мл.

Как приготовить мясные джерки в домашних условиях.

Замаринуй нарезанное слайсами (3-4 мм) мясо на 12 часов. Выложи промаринованные кусочки на сетку (в сушилку) или на решетку (в духовку) и суши 5-6 часов, держа температуру на уровне +55°-60° С. Потеря влаги мяса составит 60%. Готовые чипсы должны быть жесткими, гибкими, но при этом легко рваться.

Как приготовить мясные джерки в сушилке — смотри видеорецепт

Раньше мы рассказывали тебе о рецептах вкусных блюд из свинины: гуляша, лагмана и печеной свинины.

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