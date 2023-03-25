Несколько блюд на твой ужин: что приготовить из свинины — рецепты

Мировая кухня богата множеством рецептов из мяса. В зависимости от региона используют птицу или животное мясо. В Украине распространено готовят из свинины: это мясо вкусное и дешевле других видов. А вот что приготовить на ужин из свинины — рассказываем в материале.

Что приготовить из свинины: рецепты

Мы подготовили несколько рецептов блюд из свинины на любой вкус, чтобы твой ужин был простым и вкусным.

Гуляш из свинины: рецепт

Гуляш — довольно жирное блюдо. Однако, если не использовать масло, а также добавить зелень, ужин не будет вызывать тяжести в желудке.

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Рецепт гуляша из свинины рассказываем дальше.

Ингредиенты для гуляша из свинины

Свинина — 450 г;

Лук — 1 шт.;

Томатная паста (можно сделать самостоятельно из томатов) — 2 ст. л;

Вода — 1 ст. л;

Масло — 1 ст. л;

Соль, перец и специи — по вкусу;

Сахар — щепотка.

Приготовление гуляша из свинины

Мясо свинины разрежь на кубики. Лук нарежь кубиками, брось на нагретую сковороду. Вместо масла можно использовать обычную воду или сливочное масло. К луку добавь мясо и обжарь его в корочку. Добавь специи, соль и перец. Добавь томатную пасту, воду и щепотку сахара. Перемешай с мясом и туши еще 10 минут. Подавать блюдо можно со свежими овощами.

Лагман из свинины: рецепт

Лагман — традиционное среднеазиатское блюдо. Готовят его с овощами и лапшой.

Ингредиенты для лагмана из свинины

Свинина — 500 г;

Лапша — 400 г;

Лук — 1 шт.;

Перец болгарский — 2 шт.;

Редис — 1 шт.;

Томаты в своем соке — 150 г;

Чеснок — 1 зубчик;

Вода — 500 мл;

Масло — 50 мл;

Соль, перец, паприка, хмели-сунели — по вкусу.

Приготовление лагмана из свинины

Разрежь мясо свинины на кубики. Налей масло в кастрюлю с толстым дном, нагрей ее. Вкинь в кастрюлю мясо и жарь в корочку. Отдельно нарежь все овощи на полоски. Добавь овощи в мясо, добавь специи и перемешай. Влей воду и держи на маленьком огне еще 40 минут. Отдельно отвары лапшу для лагмана. Добавь в мясо измельченный чеснок для аромата. Тогда на подушку из лапши выложи мясо и подавай горячим.

Печеная свинина: рецепт

Жареный кусок свинины идеально подойдет для ужина на большое количество человек. Подавать можно на деревянной дощечке с розмарином или мятой.

Ингредиенты для печеной свинины

Свинина — 1,5 кг;

Чеснок — 10 зубчиков;

Соль, перец и смесь сушеных трав — по вкусу.

Приготовление печеной свинины

Кусок свинины следует очистить от пленок и остатков кости. Вложи мясо в кусок фольги, натри его солью и перцем. Очисти чеснок. Сделай надрезы в мясе и вставь туда зубчики чеснока. Заверни мясо в фольгу и отправь в разогретую до 180ºС духовую печь. Запекай мясо в фольге 1 час. Затем сними фольгу, увеличь температуру до 220ºС и запекай его еще 30 минут. Подавай мясо на стол!

Есть еще один рецепт для тех, кто любит мясо: как приготовить мясо по-французски, мы рассказывали в нашем другом материале.

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