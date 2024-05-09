Джерки: рецепт приготування м’ясних чипсів вдома. Спробуй — це легко та смачно

Якщо ти ще не пробував (-ла) готувати м’ясні джерки — саме час це виправити. Джерки — це натуральні, а тому корисні чипси, які частіше за все роблять зі свинини або м’яса птиці. Смак — неперевершений, рецепт — простий, єдине — запасися терпінням, поки м’ясо просушиться. Отже, найкращий рецепт джерки, і не один, а одразу кілька — в нашому матеріалі.

Курячі джерки — рецепт у духовці

Джерки можна вважати м’ясними снеками, адже їх добре тримати на легкий перекус, коли зголоднів (-ла). Та й зберігаються вони добре, якщо, звісно, ти маєш силу волі не дати розгулятися апетиту і відкласти смаколики на завтра.

До складу джерок входить лише м’ясо та спеції, й ніякої “хімії”. До того ж виготовлені в домашніх умовах, м’ясні чипси будуть значно кориснішими за покупні, і що важливо — коштуватимуть дешевше. А готуються вони легко та просто, навіть для новачка в кулінарії.

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Інгредієнти:

куряче філе — 1 кг;

соєвий соус — 5 столових ложок;

мелена паприка — 1-2 чайних ложки;

сушений часник — 1-2 чайних ложки;

гірчиця в зернах — 2 чайних ложки;

олія — 2 столові ложки;

чорний перець та інші приправи — за бажанням. Як готувати курячі джерки в домашніх умовах Філе вимий та наріж довгими смужками завтовшки з палець. Перемішай всі інгредієнти для маринаду та полий маринадом смужки курки. Знову перемішай, затягни харчовою плівкою та залиш на 2-3 години. Решітку постав на найвищий рівень духовки. На низ духовки постав деко, застелене фольгою, щоб маринад, який стікатиме з курки, не підгоряв. Замариноване філе насади на дерев‘яні шпажки на відстані 1 см одне від одного. Шпажки підвісь на решітці. Запікай у слабо нагрітій духовці (+50-60 С) близько 4 годин. У електродуховці увімкни режим конвекції. Якщо готуєш у газовій духовці, дверцята залиш напіввідкритими. Наприкінці четвертої години почни куштувати страву. Готові джерки мають бути сухими, легко розламуватись і жуватись. Пересушені чипси з курки складно кусати, тому перетримувати їх в духовці не варто. Готовим джеркам дати охолонути, склади в контейнер і щільно закрий. Краще зберігай в холодильнику. Погодься, це зовсім простий рецепт м’ясних чипсів, який можна висушити і в електричній, і в газовій духовці. М’ясні чипси вийдуть сухенькими, хрусткими, з ароматною пряною скоринкою та приємною гостротою.

До речі, джерки зі свинини виготовляють за таким самим рецептом. Сушити їх, як і курячі снеки, можна або в духовці, або в сушарці. В останньому випадку єдиною умовою буде: в сушарці має бути запрограмований температурний режим +60° С, він є не в усіх моделях.

А от тобі іще один рецепт чипсів зі свинини з іншим, духмяним і оригінальним маринадом.

Джерки зі свинини — рецепт з медовим маринадом

Інгредієнти:

нежирне м’ясо — 1 кг;

сіль кухонна — 20 г;

перець чилі — 1 г;

перець чорний — 1 г;

паприка — 8 г;

майоран (орегано) — 1 г;

часник сушений — 2 г;

мед — 1 ст. ложка;

соєвий соус — 50 мл;

коньяк — 50 мл.

Як приготувати м’ясні джерки в домашніх умовах

Замаринуй нарізане слайсами (3-4 мм) м’ясо на 12 годин. Виклади промариновані шматочки на сітку (в сушарку) або на решітку (в духовці) та суши 5-6 годин, тримаючи температуру на рівні +55°-60° С. Втрата вологи м’яса становитиме 60%. Готові чипси мають бути твердими, гнучкими, але при цьому легко рватися.

Як приготувати м’ясні джерки в сушарці — дивися відеорецепт

Раніше ми розповідали тобі про рецепти смачних страв зі свинини: гуляшу, лагману та печеної свинини.

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