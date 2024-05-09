Джерки: рецепт приготування м’ясних чипсів вдома. Спробуй — це легко та смачно

Якщо ти ще не пробував (-ла) готувати м’ясні джерки — саме час це виправити. Джерки — це натуральні, а тому корисні чипси, які частіше за все роблять зі свинини або м’яса птиці. Смак — неперевершений, рецепт — простий, єдине — запасися терпінням, поки м’ясо просушиться. Отже, найкращий рецепт джерки, і не один, а одразу кілька — в нашому матеріалі.
Джерки можна вважати м’ясними снеками, адже їх добре тримати на легкий перекус, коли зголоднів (-ла). Та й зберігаються вони добре, якщо, звісно, ти маєш силу волі не дати розгулятися апетиту і відкласти смаколики на завтра.
До складу джерок входить лише м’ясо та спеції, й ніякої “хімії”. До того ж виготовлені в домашніх умовах, м’ясні чипси будуть значно кориснішими за покупні, і що важливо — коштуватимуть дешевше. А готуються вони легко та просто, навіть для новачка в кулінарії.
Інгредієнти:
Погодься, це зовсім простий рецепт м’ясних чипсів, який можна висушити і в електричній, і в газовій духовці. М’ясні чипси вийдуть сухенькими, хрусткими, з ароматною пряною скоринкою та приємною гостротою.
До речі, джерки зі свинини виготовляють за таким самим рецептом. Сушити їх, як і курячі снеки, можна або в духовці, або в сушарці. В останньому випадку єдиною умовою буде: в сушарці має бути запрограмований температурний режим +60° С, він є не в усіх моделях.
А от тобі іще один рецепт чипсів зі свинини з іншим, духмяним і оригінальним маринадом.
Раніше ми розповідали тобі про рецепти смачних страв зі свинини: гуляшу, лагману та печеної свинини.
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