Кілька страв на твою вечерю: що приготувати зі свинини — рецепти

Світова кухня багата на безліч рецептів з м’яса. Залежно від регіону, використовують птицю чи твариняче м’ясо. В Україні поширено готують зі свинини: це м’ясо є смачним і дешевшим за інші види. А от що приготувати на вечерю зі свинини — розповідаємо в матеріалі.
Ми підготували кілька рецептів страв зі свинини на будь-який смак, аби твоя вечеря була простою та смачною.
Гуляш — досить масна страва. Проте якщо не використовувати олію та масло, а також додати зелень, то вечеря не викликатиме важкості у шлунку.
Рецепт гуляшу зі свинини розповідаємо далі.
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Лагман — традиційна середньоазійська страва. Готують його з овочами та локшиною.
Печений шматок свинини ідеально підійде для вечері на велику кількість осіб. Подавати можна на дерев’яній дощечці з розмарином чи м’ятою.
Є ще один рецепт для тих, хто любить м’ясо: як приготувати м’ясо по-французьки, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.
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