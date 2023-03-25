Кілька страв на твою вечерю: що приготувати зі свинини — рецепти

Світова кухня багата на безліч рецептів з м’яса. Залежно від регіону, використовують птицю чи твариняче м’ясо. В Україні поширено готують зі свинини: це м’ясо є смачним і дешевшим за інші види. А от що приготувати на вечерю зі свинини — розповідаємо в матеріалі.

Що приготувати зі свинини: рецепти

Ми підготували кілька рецептів страв зі свинини на будь-який смак, аби твоя вечеря була простою та смачною.

Гуляш зі свинини: рецепт

Гуляш — досить масна страва. Проте якщо не використовувати олію та масло, а також додати зелень, то вечеря не викликатиме важкості у шлунку.

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Рецепт гуляшу зі свинини розповідаємо далі.

Інгредієнти для гуляшу зі свинини

Свинина — 450 г;

Цибуля — 1 шт.;

Томатна паста (можна зробити самостійно з томатів) — 2 ст. л;

Вода — 1 ст. л;

Масло — 1 ст. л;

Сіль, перець та спеції — на смак;

Цукор — дрібка.

Приготування гуляшу зі свинини

М’ясо свинини розріж на кубики. Цибулю наріж кубиками, кинь на нагріту сковорідку. Замість олії можеш використати звичайну воду або вершкове масло. До цибулі додай м’ясо та обсмажуй його до скоринки. Додай спеції, сіль та перець. Додай томатну пасту, воду та дрібку цукру. Перемішай з м’ясом та тушкуй ще 10 хвилин. Подавати страву можна зі свіжими овочами.

Лагман зі свинини: рецепт

Лагман — традиційна середньоазійська страва. Готують його з овочами та локшиною.

Інгредієнти для лагмана зі свинини

Свинина — 500 г;

Локшина — 400 г;

Цибуля — 1 шт.;

Перець болгарський — 2 шт.;

Редиска — 1 шт.;

Томати у своєму соку — 150 г;

Часник — 1 зубчик;

Вода — 500 мл;

Олія — 50 мл;

Сіль, перець, паприка, хмелі-сунелі — на смак.

Приготування лагмана зі свинини

Розріж м’ясо свинини на кубики. Налий олії до каструлі з товстим дном, нагрій її. Вкинь до каструлі м’ясо та смаж до скоринки. Окремо наріж всі овочі на смужки. Додай овочі до м’яса, додай спеції та перемішай. Влий воду і тримай на маленькому вогні ще 40 хвилин. Окремо відвари локшину для лагмана. Додай до м’яса подрібнений часник для аромату. Тоді на подушку з локшини виклади м’ясо та подавай гарячим.

Печена свинина: рецепт

Печений шматок свинини ідеально підійде для вечері на велику кількість осіб. Подавати можна на дерев’яній дощечці з розмарином чи м’ятою.

Інгредієнти для печеної свинини

Свинина — 1,5 кг;

Часник — 10 зубчиків;

Сіль, перець та суміш сушених трав — на смак.

Приготування печеної свинини

Шматок свинини треба очистити від плівок та решток кістки. Вклади м’ясо на шматок фольги, натри його сіллю та перцем. Очисть часник. Зроби надрізи у м’ясі та встав туди зубчики часнику. Загорни м’ясо у фольгу та відправ у розігріту до 180ºС духову піч. Запікай м’ясо у фользі 1 годину. Потім зніми фольгу, збільш температуру до 220ºС та запікай його ще 30 хвилин. Подавай м’ясо на стіл!

Є ще один рецепт для тих, хто любить м’ясо: як приготувати м’ясо по-французьки, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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