Екатерина Белокур: жизнь и цветущее творчество легендарной художницы

Украина имеет много выдающихся людей в своей истории: писателей, политических деятелей, артистов и многих других. Среди них есть художница, которая невероятно любила цветы — читай в материале о жизни Екатерины Белокур.

Екатерина Белокур: жизненный путь известной художницы

Екатерина Васильевна Белокур (1900-1961) — одна из самых ярких представительниц украинского народного искусства. Родилась 7 декабря 1900 года в селе Богдановка Полтавской губернии (ныне Киевская область) в бедной крестьянской семье.

Ее жизнь была полна трудностей: родители не разрешали ходить в школу, чтобы сэкономить на одежде, поэтому Екатерина самостоятельно научилась читать, писать и рисовать. С детства она использовала уголь, палочки и самодельные краски из природных материалов, создавая первые картины на кусках холста.

Красота на холсте: что изображали на своих картинах Екатерина Белокур

Творчество Белокур тесно связано с украинской природой и крестьянским бытом. Она изображала преимущественно цветы — мальвы, георгины, пионы, ромашки, ноготки, калину, — которые казались живыми, будто висят в воздухе.

Художница избегала срывать цветы, считая их детьми с душой, и рисовала непосредственно с натуры, часами наблюдая за растениями. В ее натюрмортах сочетались элементы из разных сезонов, создавая вечную красоту.

Среди известных работ — Жоржини (1940), Цар-Колос (1949) та Колгоспне поле (1949), где изображены пшеничные поля, символизирующие достаток и труд. Белокур также рисовала пейзажи с украинскими хатами, садами, хлебом, фруктами и овощами, гармонично сочетая природу с человеческой жизнью.

Стиль Белокур относят к наивному искусству, но он отличается гиперреализмом, отсутствием теней для сказочного эффекта и философским подходом. Она делала кисти из кошачьего волоса, работала без эскизов, перенося образы из воображения на холст.

Признание пришло в 1940 году, когда Белокур прислала рисунок калины певице Оксане Петрусенко. Это привело к первой выставке в Полтаве, а затем — в Киеве и Москве. В 1951 году стала Народной художницей Украины. Ее работы экспонировались в Париже (1954), где, по легенде, их хвалил Пикассо.

