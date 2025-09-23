Україна має багато видатних людей у своїй історії існування: письменників, політичних діячів, артистів та багато інших. Серед них є художниця, що неймовірно любила квіти — читай у матеріалі про життя Катерини Білокур.

Катерина Білокур: життєвий шлях видатної художниці

Катерина Василівна Білокур (1900-1961) — одна з найяскравіших представниць українського народного мистецтва. Народилася 7 грудня 1900 року у селі Богданівка Полтавської губернії (нині Київська область) у бідній селянській родині.

Її життя було сповнене труднощів: батьки не дозволили ходити до школи, щоб заощадити на одязі, тож Катерина самотужки навчилася читати, писати та малювати. З дитинства вона використовувала вугілля, патички та саморобні фарби з природних матеріалів, створюючи перші картини на шматках полотна.

Краса на полотні: що зображала на своїх картинах Катерина Білокур

Творчість Білокур тісно пов’язана з українською природою та селянським побутом. Вона зображувала переважно квіти — мальви, жоржини, півонії, ромашки, нагідки, калину, — які здавалися живими, ніби висять у повітрі.

Художниця уникала зривати квіти, вважаючи їх дітьми з душею, і малювала безпосередньо з натури, годинами спостерігаючи за рослинами. У її натюрмортах поєднувалися елементи з різних сезонів, створюючи вічну красу.

Серед відомих робіт — Жоржини (1940), Цар-Колос (1949) та Колгоспне поле (1949), де зображені пшеничні поля, символізуючи достаток і працю. Білокур також малювала пейзажі з українськими хатами, садами, хлібом, фруктами та овочами, гармонійно поєднуючи природу з людським життям.

Катерина Білокур: життя та квітуча творчість легендарної художниці / 3 Фотографії

Стиль Білокур відносять до наївного мистецтва, але він вирізняється гіперреалізмом, відсутністю тіней для казкового ефекту та філософським підходом. Вона робила пензлі з котячого волосся, працювала без ескізів, переносячи образи з уяви на полотно.

Визнання прийшло в 1940 році, коли Білокур надіслала малюнок калини співачці Оксані Петрусенко. Це привело до першої виставки в Полтаві, а згодом — у Києві та Москві. У 1951 році стала Народною художницею України. Її роботи експонувалися в Парижі (1954), де, за легендою, їх хвалив Пікассо.

Фото: колаж Суспільне, Ліхтарик

Окрім відомої художниці, в Україні народилося немало інших митців, що відображали нашу культурну спадщину. Читай у матеріалі про маловідомих художників Україн та які полотна збереглися від репресованих митців.

