Впервые летела вниз головой: Елена-Кристина Лебедь рассказала о своих 52 прыжках с парашютом

Ведущая проекта Аферисты в сетях на Новом канале Елена-Кристина Лебедь рассказала о своем экстремальном увлечении, которое ей пришлось поставить на паузу из-за полномасштабной войны. Это оказались прыжки с парашютом.

Неудачный прыжок с парашютом

Елена-Кристина Лебедь имеет горячий темперамент — ей нравится драйв, энергия и экстремальный отдых. В День парашютиста, который отмечают украинские скайдайверы 26 июля, ведущая проекта Аферисты в сетях на Новом канале решила рассказать о своем любимом увлечении.

У меня 52 прыжка с парашютом. Первый из них был полный капец! После этого прыжка мне сказали: “Ну, наверное, эта девочка больше не будет заниматься”. У меня не раскрылся запасной парашют.

Вместо того чтобы лететь вниз ногами, как нужно, я летела вниз головой. Спасло только то, что мне заранее дали нож, которым я разрезала стропы запасного парашюта, и уже потом выровнялась в нормальное положение, — призналась Елена-Кристина во время звездного урока физкультуры от организации Junior.

— Пока летела, почти передумала заниматься парашютным спортом, однако нормально приземлилась — что-то там немного хрустнуло-треснуло, но ничего. После того я была готова прыгать снова! Все подумали: “Ну, эта девочка чуть-чуть драйвовая, мягко говоря”.

Елена-Кристина Лебедь настолько любит парашют, что однажды даже ночевала в нем!

Во время моих занятий парашютизмом я ночевала на летной базе. Выдалась очень прохладная летняя ночь, а я ужасная мерзлячка! Пришлось разложить парашют и завернуться в него, как толстая гусеница! — рассказала ведущая Нового канала.

Ранее мы рассказывали, что телеведущая Елена Фроляк рассказала, чем занимается ее дочь во время войны.

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