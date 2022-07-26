Шоу-биз

Впервые летела вниз головой: Елена-Кристина Лебедь рассказала о своих 52 прыжках с парашютом

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 26 июля 2022, 17:30
Олена-Крістіна Лебідь розповіла про свої 52 стрибки з парашутом
Фото: Pexels

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