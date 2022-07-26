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Вперше летіла вниз головою: Олена-Крістіна Лебідь про свої 52 стрибки з парашутом

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 26 Липня 2022, 17:30
Олена-Крістіна Лебідь розповіла про свої 52 стрибки з парашутом
Фото: Pexels

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