Вперше летіла вниз головою: Олена-Крістіна Лебідь про свої 52 стрибки з парашутом

Ведуча проекту Аферисти в сітях на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь розповіла про своє екстремальне захоплення, яке їй довелося поставити на паузу через повномасштабну війну. Це виявилися стрибки з парашутом.

Невдалий стрибок з парашутом

Олена-Крістіна Лебідь має палкий темперамент — їй подобається драйв, енергія та екстремальний відпочинок. У День парашутиста, який українські скайдайвери відзначають 26 липня, ведуча вирішила розповісти про своє улюблене захоплення.

У мене 52 стрибки з парашутом. Перший з них — був повний капець! Після цього стрибка мені сказали: “Ну, мабуть, ця дівчинка більше не буде займатися”. У мене не розкрився запасний парашут.

— Замість того, щоб летіти вниз ногами, як потрібно, я летіла вниз головою. Врятувало тільки те, що мені заздалегідь дали ніж, яким я розрізала стропи запасного парашута, і вже потім вирівнялася у нормальне положення, — зізналася Олена-Крістіна під час зіркового уроку фізкультури від організації Junior.

— Поки летіла, майже передумала займатися парашутним спортом, проте нормально приземлилася — щось там трохи хряцнуло-тріснуло, але нічого. Після того я була готова стрибати знову! Всі подумали: “Ну, ця дівчинка трохи драйвова, м’яко кажучи”.

Олена-Крістіна Лебідь настільки любить парашут, що якось навіть ночувала у ньому!

Під час моїх занять парашутизмом я ночувала на льотній базі. Видалася дуже прохолодна літня ніч, а я страшенна мерзлячка! Довелося розкласти парашут та завернутися в нього, як товста гусінь! — розповіла ведуча Нового каналу.

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