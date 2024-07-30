Фехтование на Олимпийских играх 2024: первые успехи и расписание соревнований

Эмоции после эпатажного и зрелищного открытия Олимпиады 2024 года еще свежие, а соревнования уже предлагают окунуться в новый адреналиновый вихрь. Чего стоят поединки звезды украинского фехтования Ольги Харлан! Как выступает наша женская сборная в Париже: о результатах фехтования украинских спортсменок на Олимпиаде и расписании соревнований — читай в материале.
В состав нашей сборной по фехтованию на Олимпийских играх в Париже вошли шесть спортсменок. Честь страны отстаивают:
К саблистке Ольге Харлан, самой титулованной среди украинских фехтовальщиц, приковано внимание всей страны.
К саблистке Ольге Харлан, самой титулованной среди украинских фехтовальщиц, приковано внимание всей страны.
Прошлым летом на чемпионате мира в Италии Ольга отказалась пожать руку своей сопернице из России. После чего чуть не была дисквалифицирована. Однако право поехать на Олимпиаду все же отстояла.
Париж для Ольги — уже пятая Олимпиада подряд. С четырех предыдущих олимпийских соревнований спортсменка возвращалась с медалями. Она отстояла золото в Пекине и серебро в Рио в командных играх в 2008 и 2016 годах соответственно. И личную бронзу в первенстве в Лондоне и Рио в 2012 и 2016 годах.
Саблистки Алина Комащук и Елена Кравацкая также привозили домой олимпийские награды: они завоевали серебро в Рио в 2016 году — в командных соревнованиях.
Что касается шпажисток, то опыт выступлений на Олимпиаде есть у Елены Кривицкой. На играх в Лондоне и Рио она дважды с командой доходила в четвертьфинал. А вот в индивидуальных поединках ее наибольшей победой был выход в 1/8 финала на Олимпиаде-2016.
Первым стал опыт Олимпийских игр для шпажистки Джоан Фейби Бежуры, чемпионки Европейских игр-2023. И для Влады Харьковой, двукратной медалистки Евро-2022.
В 1/16 финала Олимпиады-2024 партнерши Харлан по сборной Украины саблистки Елена Кравацкая и Алина Комащук проиграли в гонке за личные награды и вышли из спортивных соревнований.
Ольга Харлан в 1/8 финала выиграла у Анны Башни со счетом 15:6. Анна представляет Азербайджан, но известно, что до 2019 года она выступала за Россию, откуда спортсменка родом.
В ¼ финала Ольга Харлан встречалась с венгеркой Анной Мартон и победила ее с разгромным счетом 15:7. В полуфинале ее соперницей стала француженка Сара Бальцер, 2-й номер мирового рейтинга.
Харлан проиграла ей поединок со счетом 7:15 и в финале соревновалась за бронзу, которую победно получила в поединке с кореянкой Чой Себин.
Ольга Харлан привезет домой олимпийскую бронзу Парижа.
Ольга Харлан привезет домой олимпийскую бронзу Парижа.
Фото: Getty Images
Шпажистки сборной Украины выступили пока в индивидуальном турнире по фехтованию Олимпийских игр-2024. Все три украинских шпажистки стартовали с 1/16 финала. Но только Фейби Бежури не удалось перейти на следующий этап: со счетом 13:14 она уступила своей сопернице, четырехкратной чемпионке Европы Орьян Малло.
Влада Харькова и Елена Кривицкая уже в четвертьфинале. И это бесспорная победа нашей сборной, ведь впервые в истории личного фехтования на шпагах в четвертьфинал вышли сразу две украинских спортсменки.
Влада Харькова в 1/8 финала нанесла поражение японке Михо Йошимуру — 15:10. Но француженка Орьяна Малло не дала нашей спортсменке попасть в полуфинал, она победила Владу со счетом 15:10.
Елена Кривицкая после победы над канадкой Сяо Руен (15:14) в четвертьфинале уступила двукратной медалистке мира Вивиан Конг из Гонконга со счетом 7:15. Но все равно нашей спортсменке есть чем гордиться:
Елена Кривицкая впервые вошла в восьмерку топ шпажисток личного турнира.
Елена Кривицкая впервые вошла в восьмерку топ шпажисток личного турнира.
Шпажисток Украины до завершения игр ожидает командный турнир, который запланирован на вторник, 30 июля. Наша команда будет противостоять сборной Китая. Саблистки сразятся в субботу, 3 августа.
Ранее мы рассказывали о полном расписании олимпийских соревнований, в которых примут участие украинские спортсмены. Читай и выбирай интересный для тебя вид спорта.
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