Фехтование на Олимпийских играх 2024: первые успехи и расписание соревнований

Эмоции после эпатажного и зрелищного открытия Олимпиады 2024 года еще свежие, а соревнования уже предлагают окунуться в новый адреналиновый вихрь. Чего стоят поединки звезды украинского фехтования Ольги Харлан! Как выступает наша женская сборная в Париже: о результатах фехтования украинских спортсменок на Олимпиаде и расписании соревнований — читай в материале.

Состав сборной Украины по фехтованию на Олимпиаде 2024

В состав нашей сборной по фехтованию на Олимпийских играх в Париже вошли шесть спортсменок. Честь страны отстаивают:

Сабля : Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая;

: Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая; Шпага: Джоан Фейби Бежура, Влада Харькова, Елена Кривицкая.

Чем прославились наши саблистки

К саблистке Ольге Харлан, самой титулованной среди украинских фехтовальщиц, приковано внимание всей страны.

Прошлым летом на чемпионате мира в Италии Ольга отказалась пожать руку своей сопернице из России. После чего чуть не была дисквалифицирована. Однако право поехать на Олимпиаду все же отстояла.

Париж для Ольги — уже пятая Олимпиада подряд. С четырех предыдущих олимпийских соревнований спортсменка возвращалась с медалями. Она отстояла золото в Пекине и серебро в Рио в командных играх в 2008 и 2016 годах соответственно. И личную бронзу в первенстве в Лондоне и Рио в 2012 и 2016 годах.

Саблистки Алина Комащук и Елена Кравацкая также привозили домой олимпийские награды: они завоевали серебро в Рио в 2016 году — в командных соревнованиях.

Какой опыт имеют украинские шпажистки

Что касается шпажисток, то опыт выступлений на Олимпиаде есть у Елены Кривицкой. На играх в Лондоне и Рио она дважды с командой доходила в четвертьфинал. А вот в индивидуальных поединках ее наибольшей победой был выход в 1/8 финала на Олимпиаде-2016.

Первым стал опыт Олимпийских игр для шпажистки Джоан Фейби Бежуры, чемпионки Европейских игр-2023. И для Влады Харьковой, двукратной медалистки Евро-2022.

Первые результаты фехтовальщиц: победы и поражения

Как выступают украинские саблистки

В 1/16 финала Олимпиады-2024 партнерши Харлан по сборной Украины саблистки Елена Кравацкая и Алина Комащук проиграли в гонке за личные награды и вышли из спортивных соревнований.

Ольга Харлан в 1/8 финала выиграла у Анны Башни со счетом 15:6. Анна представляет Азербайджан, но известно, что до 2019 года она выступала за Россию, откуда спортсменка родом.

В ¼ финала Ольга Харлан встречалась с венгеркой Анной Мартон и победила ее с разгромным счетом 15:7. В полуфинале ее соперницей стала француженка Сара Бальцер, 2-й номер мирового рейтинга.

Харлан проиграла ей поединок со счетом 7:15 и в финале соревновалась за бронзу, которую победно получила в поединке с кореянкой Чой Себин.

Ольга Харлан привезет домой олимпийскую бронзу Парижа.

Какие успехи у украинских шпажисток

Шпажистки сборной Украины выступили пока в индивидуальном турнире по фехтованию Олимпийских игр-2024. Все три украинских шпажистки стартовали с 1/16 финала. Но только Фейби Бежури не удалось перейти на следующий этап: со счетом 13:14 она уступила своей сопернице, четырехкратной чемпионке Европы Орьян Малло.

Влада Харькова и Елена Кривицкая уже в четвертьфинале. И это бесспорная победа нашей сборной, ведь впервые в истории личного фехтования на шпагах в четвертьфинал вышли сразу две украинских спортсменки.

Влада Харькова в 1/8 финала нанесла поражение японке Михо Йошимуру — 15:10. Но француженка Орьяна Малло не дала нашей спортсменке попасть в полуфинал, она победила Владу со счетом 15:10.

Елена Кривицкая после победы над канадкой Сяо Руен (15:14) в четвертьфинале уступила двукратной медалистке мира Вивиан Конг из Гонконга со счетом 7:15. Но все равно нашей спортсменке есть чем гордиться:

Елена Кривицкая впервые вошла в восьмерку топ шпажисток личного турнира.

Расписание соревнований по фехтованию на Олимпийских играх 2024

суббота, 27 июля. Шпага, личное первенство;

понедельник, 29 июля. Сабля, личное первенство;

вторник, 30 июля. Шпага, командное первенство;

суббота, 3 августа. Сабля, командное первенство.

Шпажисток Украины до завершения игр ожидает командный турнир, который запланирован на вторник, 30 июля. Наша команда будет противостоять сборной Китая. Саблистки сразятся в субботу, 3 августа.

Ранее мы рассказывали о полном расписании олимпийских соревнований, в которых примут участие украинские спортсмены. Читай и выбирай интересный для тебя вид спорта.

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