Фехтування на Олімпійських іграх 2024: перші успіхи та розклад змагань

Емоції після епатажного та видовищного відкриття Олімпіади-2024 ще свіжі, а змагання вже пропонують зануритися у новий адреналіновий вихор. Чого лише варті поєдинки зірки українського фехтування Ольги Харлан! Як виступає наша жіноча збірна у Парижі: про результати фехтування українських спортсменок та розклад змагань — читай у матеріалі.

Склад збірної України з фехтування на Олімпіаді 2024

До складу нашої збірної з фехтування на Олімпійських іграх у Парижі увійшли шість спортсменок. Честь країни відстоюють:

Шабля : Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька;

: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька; Шпага: Джоан Фейбі Бежура, Влада Харькова, Олена Кривицька.

Чим прославилися наші шаблістки

До шаблістки Ольги Харлан, найбільш титулованої серед українських фехтувальниць, прикута увага всієї країни. Минулого літа на чемпіонаті світу в Італії Ольга відмовилася потиснути руку своєї суперниці з Росії, після чого ледь не була дискваліфікована. Проте право поїхати на Олімпіаду все ж відстояла.

Париж для Ольги — це вже п’ята Олімпіада поспіль. З чотирьох попередніх олімпійських змагань спортсменка поверталася з медалями. Вона виборола золото у Пекіні, срібло — у Ріо у командних іграх у 2008 та 2016 роках відповідно й особисту бронзу в першості у Лондоні та Ріо у 2012 і 2016 роках.

Шаблістки Аліна Комащук та Олена Кравацька також привозили додому олімпійські нагороди: вони вибороли срібло у Ріо в 2016 році у командних змаганнях.

Який досвід мають українські шпажистки

Щодо шпажисток, то досвід виступів на Олімпіаді має лише Олена Кривицька. На іграх у Лондоні та Ріо вона двічі з командою доходила до чвертьфіналу. А от в індивідуальних поєдинках її найбільшою перемогою був вихід в 1/8 фіналу на Олімпіаді-2016.

Першим є досвід Олімпійських ігор для шпажистки Джоан Фейбі Бежури, чемпіонки Європейських ігор-2023, та для Влади Харькової, дворазової медалістки Євро-2022.

Перші результати фехтувальниць: перемоги та поразки

Як виступають українські шаблістки

В 1/16 фіналу Олімпіади-2024 партнерки Харлан по збірній України — шаблістки Олена Кравацька та Аліна Комащук — програли у поєдинках за особисті нагороди та вийшли зі спортивних змагань. Ольга Харлан в 1/8 фіналу виграла в Анни Башти з рахунком 15:6. Анна представляє Азербайджан, але відомо, що до 2019 року вона виступала за Росію, звідки спортсменка родом. В ¼ фіналу Ольга Харлан зустрічалася з угоркою Анною Мартон і перемогла її з розгромним рахунком 15:7. У півфіналі її суперницею стала француженка Сара Бальцер, 2-м номером світового рейтингу. Харлан програла їй поєдинок із рахунком 7:15 і у фіналі змагалася за бронзу, яку переможно отримала у поєдинку з кореянкою Чой Себін.

Ольга Харлан привезе додому олімпійську бронзу Парижа.

Які успіхи в українських шпажисток

Шпажистки збірної України виступили поки що в індивідуальному турнірі з фехтування Олімпійських ігор-2024. Всі три українські шпажистки стартували з 1/16 фіналу. Але лише Фейбі Бежурі не вдалося перейти на наступний етап: з рахунком 13:14 вона поступилася своїй суперниці, чотириразовій чемпіонці Європи Орьян Малло.

Влада Харькова та Олена Кривицька вже у чвертьфіналі. І це безперечна перемога нашої збірної, адже вперше в історії особистого фехтування на шпагах у чвертьфінал вийшли одразу дві українські спортсменки. Влада Харькова в 1/8 фіналу завдавала поразки японці Міхо Йошімуру — 15:10. Але француженка Орьян Малло не дала нашій спортсменці потрапити у півфінал, вона перемогла Владу з рахунком 15:10. Олена Кривицька після перемоги над канадкою Сяо Руєн (15:14), у чвертьфіналі поступилася дворазовій медалістці світу Вівіан Конг з Гонконгу з рахунком 7:15. Але все одно, нашій спортсменці є чим пишатися. Олена Кривицька вперше увійшла до вісімки топ-шпажисток особистого турніру.

Розклад змагань з фехтування на Олімпійських іграх 2024

Субота, 27 липня. Шпага, особиста першість;

Понеділок, 29 липня. Шабля, особиста першість;

Вівторок, 30 липня. Шпага, командна першість;

Субота, 3 серпня. Шабля, командна першість.

На шпажисток України до завершення ігор очікує командний турнір, який запланований на вівторок, 30 липня. Наша команда протистоятиме збірній Китаю. Шаблістки змагатимуться в суботу, 3 серпня.

Раніше ми розповідали про повний розклад олімпійських змагань, в яких братимуть участь українські спортсмени. Читай і обирай цікавий тобі вид спорту.

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