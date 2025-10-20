Морской бой 2: когда ждать продолжения культового фильма

Фанаты научно-фантастического экшна Морской бой (Battleship, 2012) уже более десяти лет мечтают о секвеле. Читай в материале, будет 2 сезон легендарного фильма и по каким причинам его может не быть.

Морской бой 2 сезон: что известно о продолжении сиквела

Несмотря на многочисленные слухи, AI-генерируемые трейлеры и фанатские концепты в сети, Морской бой 2 не анонсирован, так что дата выхода в Украине, как и в мире, отсутствует. Эксперты считают, что проект вряд ли увидит свет из-за коммерческого провала оригинала.

Оригинальный фильм Морской бой, снятый режиссером Питером Бергом по мотивам популярной настольной игры Hasbro, вышел в 2012 году с бюджетом более 200 миллионов долларов.

В главных ролях снялись Тейлор Китч, Рианна, Лиам Нисон и Александер Скарсгард. Лента собрала в мировом прокате около 303 миллионов долларов, что едва покрыло расходы, учитывая маркетинг.

Критики разгромили фильм: на Rotten Tomatoes рейтинг составляет всего 34%, с упреками в слабый сюжет, чрезмерную зависимость от спецэффектов и отсутствие оригинальности. Зрители также не проявили энтузиазма — средний балл на IMDb — 5.8 из 10. Как отмечает издание Screen Rant, именно низкие сборы и отрицательные отзывы стали ключевой причиной, почему сиквел не пошел в производство.

Обладающая правами студия Universal Pictures сосредоточилась на более прибыльных франшизах, таких как Форсаж, Юрский период или Миньоны. Режиссер Питер Берг в интервью 2012 года упоминал о возможном продолжении с большим акцентом на инопланетян, но с тех пор не было обновлений.

Морское сражение: сюжет культового фильма

Во время международных военно-морских учений RIMPAC на территории Гавайев флот США сталкивается с инопланетными захватчиками. Их корабли создают силовое поле, изолируя часть океана и начинают атаку. Лейтенант Алекс Хоппер (Тейлор Китч), проблемный офицер на эсминце USS John Paul Jones, возглавляет сопротивление.

Используя тактику по игре Морское сражение — радары, координаты и стратегические удары, — земляне борются с пришельцами, чьи технологии напоминают элементы игры Hasbro. Фильм совмещает морские баталии, sci-fi элементы, юмор и романтику, с акцентом на героизм и командную работу.

