Морський бій 2: коли чекати продовження культового фільму

Фанати науково-фантастичного екшну Морський бій (Battleship, 2012) вже понад десять років мріють про сиквел. Читай у матеріалі, чи буде 2 сезон легендарного фільму та з яких причин його може не бути.

Морський бій 2 сезон: що відомо про продовження сиквелу

Попри численні чутки, AI-генеровані трейлери та фанатські концепти в мережі, Морський бій 2 не анонсовано, тож дата виходу в Україні, як і у світі, відсутня. Експерти вважають, що проект навряд чи побачить світ через комерційний провал оригіналу.

Оригінальний фільм Морський бій, знятий режисером Пітером Бергом за мотивами популярної настільної гри Hasbro, вийшов у 2012 році з бюджетом понад 200 мільйонів доларів.

У головних ролях знялися Тейлор Кітч, Ріанна, Ліам Нісон та Александер Скарсгард. Стрічка зібрала в світовому прокаті близько 303 мільйонів доларів, що ледь покрило витрати, враховуючи маркетинг.

Читати на тему Коли буде Дім Гіннеса 2 сезон: чи очікувати продовження наступного року Чи очікувати на 2 сезон топового серіалу?

Критики розгромили фільм: на Rotten Tomatoes рейтинг складає лише 34%, з закидами в слабкий сюжет, надмірну залежність від спецефектів та відсутність оригінальності. Глядачі також не виявили ентузіазму — середній бал на IMDb — 5.8 з 10. Як зазначає видання Screen Rant, саме низькі збори та негативні відгуки стали ключовою причиною, чому сиквел не пішов у виробництво.

Студія Universal Pictures, яка володіє правами, зосередилася на прибутковіших франшизах, таких як Форсаж, Юрський період чи Міньйони. Режисер Пітер Берг у інтерв’ю 2012 року згадував про можливе продовження з більшим акцентом на інопланетян, але з того часу не було жодних оновлень.

Морський бій: сюжет культового фільму

Під час міжнародних військово-морських навчань RIMPAC біля Гаваїв флот США стикається з інопланетними загарбниками. Їхні кораблі створюють силове поле, ізолюючи частину океану, і починають атаку. Лейтенант Алекс Хоппер (Тейлор Кітч), проблемний офіцер на есмінці USS John Paul Jones, очолює опір.

Використовуючи тактику з гри Морський бій — радари, координати та стратегічні удари, — земляни борються з прибульцями, чиї технології нагадують елементи гри Hasbro. Фільм поєднує морські баталії, sci-fi елементи, гумор та романтику, з акцентом на героїзм і командну роботу.

Раніше ми повідомляли, коли буде Бункер мільярдерів 2 сезон та чи очікувати взагалі продовження.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!