Бункер мільярдерів 2 сезон: дата виходу та що відомо про продовження серіалу Netflix

Після виходу першого сезону серіалу Бункер мільярдерів на Netflix глядачі буквально засипали мережу питаннями, чи буде 2 сезон Бункера мільярдерів і коли саме очікувати на продовження.

Драма про світ еліти, яка сховалася під землею від глобальної катастрофи, стала справжньою сенсацією осені 2025 року.

Прем’єра першого сезону відбулася 19 вересня 2025 року, і вже через кілька днів серіал потрапив у топи Netflix у понад 30 країнах. На тлі цього успіху інтерес до майбутнього проекту лише зростає.

Коли вийде Бункер мільярдерів 2: дата виходу

Поки що Netflix офіційно не підтвердив продовження. Однак у кругах індустрії вже говорять, що платформа розглядає другу частину як один із головних потенційних хітів 2026–2027 років.

Якщо проект отримає зелене світло найближчим часом, ймовірна дата виходу Бункера мільярдерів 2 — кінець 2026 або початок 2027 року.

Творці поки не розкривають подробиць, але в інтерв’ю для іспанських ЗМІ Алекс Піна натякнув, що історія не завершена і в нього вже є концепція розвитку подій після фіналу першого сезону.

Той фінал, до речі, залишив кілька сюжетних гачків, які цілком можуть стати основою для другого сезону.

Бункер мільярдерів 2 сезон: що може чекати на героїв

Сюжет першого сезону завершився неоднозначно: глядачі так і не отримали чітких відповідей щодо майбутнього головних персонажів і самого бункера, який, здається, має більше таємниць, ніж здається.

Тому питання, чи вийде 2 сезон Бункера мільярдерів, залишається відкритим, але попит на продовження очевидний — проект потрапив у топ Netflix одразу після релізу в десятках країн, зокрема в Україні.

А оскільки Vancouver Media традиційно працює над кількома етапами історій одразу, друга частина може вже бути у ранній розробці.

Актори Бункера мільярдерів 2: хто може повернутися у продовженні

У першому сезоні знялися іспанські актори — Хуан Карлос Вальєхо, Ітціар Ітуньо, Клаудія Геріні, а також Бланка Суарес, яку глядачі вже полюбили за роль у серіалі Кабельниці.

Їхні персонажі стали центральними для всієї драми, тому, якщо буде 2 сезон Бункера мільярдерів, більшість акторів, за попередньою інформацією, повернуться до своїх ролей.

Також очікується поява кількох нових облич — за словами продюсерів, у продовженні можуть з’явитися герої ззовні, які вижили без укриття. Це може змінити баланс сил у серіалі та додати нових конфліктів.

Чи буде 2 сезон Бункера мільярдерів — офіційна позиція

Netflix поки не дає офіційного підтвердження, однак у коментарі для видання TheDirect Алекс Піна зазначив, що історія Бункера мільярдерів могла б набути ще більш темного і психологічно жорсткого розвитку.

— Наразі ми працювали над відкриттям, тому що нам потрібно було знати, як ми можемо перезапустити, щоб ми могли написати кінцівку. Що станеться відразу після цього, це заплановано, — сказав продюсер.

Саме ця цитата викликала хвилю обговорень серед фанатів, адже її сприйняли як натяк на можливе продовження. Піна не підтвердив офіційно, чи буде 2 сезон Бункера мільярдерів, але визнав, що сценарна команда обговорює різні напрямки розвитку історії.

Читати на тему Коли вийде Таємниця бункера 2: дата прем’єри та сюжет серіалу Про які цікаві факти йде мова у науково-фантастичному серіалі та коли вийде другий сезон — читай в матеріалі.

Тим часом у соцмережах активно обговорюють можливе продовження. Глядачі переконані, що Бункер мільярдерів 2 сезон просто має з’явитися, адже друга частина може нарешті показати, що сталося з елітою, яка сховалася під землею.

Чи справді за товстими бетонними стінами безпечніше, ніж у зруйнованому світі нагорі, — питання, на яке фанати сподіваються отримати відповідь у нових серіях.

Бункер мільярдерів 2 сезон: що каже Netflix

Видання What’s On Netflix зазначає, що Бункер мільярдерів став одним із найамбітніших європейських проєктів платформи. Щоб отримати офіційне продовження, шоу має утримувати високі позиції у глобальних рейтингах та стабільно входити в топ-10 неангломовних серіалів.

За даними Netflix за перший тиждень після релізу (14–21 вересня), серіал посів 2-ге місце серед неангломовних проєктів із 27,2 мільйонами годин перегляду, що еквівалентно приблизно 3,7 мільйонам завершених переглядів.

Крім того, Бункер мільярдерів потрапив до щоденного топ-10 у 90 країнах світу.

Попри це, за оцінками аналітиків, серіал стартував дещо нижче, ніж інші хіти Піни, зокрема Берлін. Проте критики наголошують, що показники стабільні, а інтерес глядачів — стійкий, тому шанси на другий сезон залишаються високими.

Отже, офіційної дати виходу Бункера мільярдерів 2 поки немає, але все вказує на те, що Netflix готує ґрунт для продовження.

Ще раніше ми публікували матеріал про дату виходу серіалу Гаррі Поттер — коли прем’єра магічної франшизи в Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!