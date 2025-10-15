Бункер миллиардеров 2 сезон: дата выхода и что известно о продолжении сериала Netflix

После выхода первого сезона сериала Бункер мільярдерів на Netflix зрители буквально засыпали сеть вопросами — будет ли 2 сезон и когда именно ожидать продолжение.

Драма о мире элиты, скрывшейся под землей от глобальной катастрофы, стала настоящей сенсацией осени 2025 года.

Премьера первого сезона состоялась 19 сентября 2025 года, и уже через несколько дней сериал вошел в топ Netflix более чем в 30 странах. На фоне такого успеха интерес к будущему проекта лишь растет.

Когда выйдет Бункер мільярдерів 2: дата выхода

Пока Netflix официально не подтвердил продолжение. Однако в индустрии уже говорят, что платформа рассматривает вторую часть как один из своих главных потенциальных хитов.

Если проект получит зеленый свет в ближайшее время, вероятная дата выхода Бункера миллиардеров 2 — конец 2026 или начало 2027 года.

Создатели пока не раскрывают деталей, но в интервью испанским СМИ Алекс Пина намекнул, что история не завершена и у него уже есть концепция развития событий после финала первого сезона.

Финал, к слову, оставил несколько сюжетных крючков, которые вполне могут стать основой для второго сезона.

Бункер мільярдерів 2 сезон: что может ждать героев

Сюжет первого сезона завершился неоднозначно: зрители так и не получили ясных ответов о будущем главных персонажей и самого бункера, который, как выяснилось, хранит больше тайн, чем кажется.

Поэтому вопрос, выйдет ли 2 сезон Бункера мільярдерів , остается открытым, но интерес к продолжению очевиден — проект сразу после релиза попал в топ Netflix в десятках стран, включая Украину.

Поскольку студия Vancouver Media традиционно разрабатывает истории на несколько этапов вперед, вторая часть, вероятно, уже находится на ранней стадии подготовки.

Актеры Бункера мільярдерів 2: кто может вернуться в продолжении

В первом сезоне снялись испанские актеры — Хуан Карлос Вальехо, Ициар Итуньо, Клаудия Джерини, а также Бланка Суарес.

Их персонажи стали центральными для всей драмы, поэтому, если будет 2 сезон Бункера миллиардеров, большинство актеров, по предварительной информации, вернутся к своим ролям.

Также ожидается появление нескольких новых лиц — по словам продюсеров, во второй части могут появиться герои извне, сумевшие выжить без убежища. Это может изменить баланс сил в сериале и добавить новых конфликтов.

Будет ли 2 сезон Бункера мільярдерів — официальная позиция

Netflix пока не дал официального подтверждения, однако в комментарии для издания TheDirect Алекс Пина отметил, что история Бункера миллиардеров могла бы получить еще более темное и психологически жесткое развитие.

— Сейчас мы работали над началом, потому что нам нужно было понять, как мы можем перезапустить историю, чтобы написать финал. То, что произойдет сразу после этого, уже запланировано, — сказал продюсер.

Эта цитата вызвала волну обсуждений среди фанатов, ведь ее восприняли как намек на возможное продолжение.

Пина не подтвердил официально, будет ли 2 сезон Бункера миллиардеров, но признал, что сценарная команда обсуждает разные направления развития истории.

Тем временем в соцсетях активно обсуждают возможность продолжения. Зрители уверены, что Бункер мільярдерів 2 сезон просто обязан появиться, ведь вторая часть может наконец показать, что случилось с элитой, скрывшейся под землей.

Главный вопрос, который волнует фанатов: действительно ли за толстыми бетонными стенами безопаснее, чем в разрушенном мире наверху?

Бункер мільярдерів 2 сезон: что говорит Netflix

Издание What’s On Netflix отмечает, что Бункер мільярдерів стал одним из самых амбициозных европейских проектов платформы.

Чтобы получить официальное продление, шоу должно удерживать высокие позиции в глобальных рейтингах и стабильно входить в топ-10 неанглоязычных сериалов.

По данным Netflix за первую неделю после релиза (14–21 сентября), сериал занял 2-е место среди неанглоязычных проектов с 27,2 миллионами часов просмотров, что эквивалентно примерно 3,7 миллионам завершенных просмотров.

Кроме того, Бункер мільярдерів вошел в ежедневный топ-10 в 90 странах мира.

Несмотря на это, по оценкам аналитиков, сериал стартовал немного слабее других хитов Пины, в частности Берлина. Однако критики подчеркивают, что показатели стабильные, интерес аудитории — устойчивый, поэтому шансы на второй сезон остаются высокими.

Таким образом, официальной даты выхода Бункера мільярдерів 2 пока нет, но все указывает на то, что Netflix готовит почву для продолжения.

