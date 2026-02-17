В настоящее время одно из самых популярных устройств среди владельцев бизнеса и частных домов — это электрогенераторы. Вот и мы решили позаботиться о своей энергонезависимости, но сначала мы решили поинтересоваться особенностями использования генераторов и обратились к экспертам компании ВЕНКОН, предлагающим рынку широкий ассортимент разнообразного оборудования. Пообщавшись с ними, мы решили поделиться с вами важной информацией о первом запуске генераторов.

Генератор в частном доме: что следует учитывать при первом запуске

На рынке Украины покупателям и в интернет магазине Венкон доступны электрогенераторы следующих видов: бензиновые, дизельные, газовые, комбинированные, инверторные, сварочные. Каждая из моделей имеет свои особенности, о них мы поговорим дальше, а пока расскажем об общих рекомендациях. Перед первым запуском электрогенератора необходимо:

Прочитать руководство по эксплуатации или инструкцию по прибору. Разместите электрогенератор на открытом воздухе, установив его на ровную твердую и сухую поверхность. При выборе места учитывайте, что оборудование во время работы выделяет угарный газ, поэтому желательно, чтобы минимальное расстояние до окон, дверей, вентиляции было не менее 5-6 м. Залейте смазку в соответствующий бак, проверьте ее уровень щупом. Заправьте генератор топливом, лучше чтобы оно было приобретено недавно (из него не испарились летучие вещества, и там не было осадка). Подключите заземляющий кабель к соответствующей клемме. Выполните пуск без погрузки. Генератор должен проработать 20-30 минут, после чего его нужно остановить и произвести замену смазки. После замены смазки, при необходимости, долейте топливо и снова запустите электрогенератор. Подождите, чтобы он работал 2-3 минуты в холостую. После чего можно подключать нагрузку, которая не должна превышать 50-70% от номинальной мощности генератора. После обкатки, которая длится от 5 до 25 часов, нужно будет снова заменить смазку и можно будет постепенно подключить большую нагрузку.

О замене смазки и других этапах обслуживания электрогенератора можно прочитать в инструкции к выбранному вами устройству.

Особенности запуска электрогенераторов разного типа: рассказывают специалисты ВЕНКОН

Как уже говорилось, каждый тип генератора имеет свои особенности, объясняем далее.

Инверторные электрогенераторы

Чувствительны к чистоте смазки, поэтому лучше заменить ее уже через 5 часов работы под нагрузкой на уровне 50% от номинальной мощности. В этот период лучше не включать режим “ЕСО”, чтобы двигатель прошел адаптацию и стабилизацию оборотов.

Бензиновый генератор

Лучше заправляют топливом марки не ниже А92, в котором количество этанола не более 10% от общего объема (или лучше совсем без этанола). Учитывайте, что при хранении бензин теряет свои свойства, поэтому лучше брать свежее топливо. Первые 5 часов нагрузки не должны превышать 50% мощности, затем постепенно можно увеличить до 70%. Замену смазки нужно выполнить не позднее чем через 25 часов работы под погрузкой.

Дизельный электрогенератор

Выбирая топливо для дизельного генератора, учитывайте внешнюю температуру (сезон), убедитесь, что оно не содержит воды и другие примеси. Выбирайте смазку, которая предназначена для постоянной нагрузки (маркирована как API CF-4, CI-4, CJ-4). Перейдите по ссылке на сайт Венкон, чтобы купить дизельный генератор с профессиональным подбором под ваши нужды.

Что советуют инженеры ВЕНКОН

Комментарий эксперта Венкон:

Чтобы электрогенератор был эффективным и простым в использовании, важно ответственно отнестись к выбору оборудования, если вы не уверены, что можете справиться с этим самостоятельно, лучше обратиться за консультацией к ВЕНКОН. При первом запуске:

следует ознакомиться с инструкцией;

использовать только качественную смазку и топливо, контролировать их уровень;

строго соблюдать временные диапазоны, необходимые на обкатку;

своевременно заливать новую смазку.

Даже когда оборудование уже прошло обкатку, не стоит перегружать его, оптимально иметь небольшой запас мощности до 20 %. Купить качественный электрогенератор и сопутствующие товары можно в интернет-магазине ВЕНКОН, где консультанты ответят на ваши вопросы и помогут сделать оптимальный выбор.

