Резко встал(-а) с кровати и темнеет в глазах? Рассказываем о головокружении: что это такое и как с ним справиться

Наверное, у каждого из нас бывало не очень приятное ощущение — головокружение. Но в большинстве случаев оно настолько быстротечно, что часто на него не обращают внимания. Но так бывает не всегда.

О том, что такое головокружение, какие его симптомы и как избавиться от этого ощущения, рассказала врач-невролог Валерия Бобровник для Telegram-канала школы инновационной медицины SIM.

Что такое головокружение

Головокружение — это очень расширенное понятие. Оно может проявляться в разных вариациях: ощущение провала, потери сознания, туман, шум в голове или иллюзия вращения пространства. Во время головокружения человек может чувствовать общую слабость, тошноту, рвоту, потерю равновесия и тому подобное.

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Этот симптом может быть характерным для многих заболеваний. Например, в результате стресса, болезни внутреннего уха, вестибулярного аппарата и даже быть проявлением таких болезней, как инсульт, или приводить к падениям и как следствие — инвалидности от полученных травм.

Поэтому, если эпизоды головокружения повторяются, сопровождаются другими симптомами, которые нарастают, обязательно нужно обращаться к врачу, поскольку это может быть следствием какого-то неотложного состояния.

“Головокружение бывает только у людей пожилого возраста”

На самом деле головокружение это один из самых популярных симптомов при приеме у врача.

Действительно, чаще этот симптом присутствует у людей старшего возраста, что связано с большим количеством заболеваний, которые могут сопровождаться головокружением.

Но за последние годы возраст пациентов, которые жалуются на этот симптом, значительно уменьшился.

Диагностика заболевания

Все зависит от того, в составе какого комплекса симптомов проявляется головокружение и чем еще оно сопровождается. Во многих случаях достаточно будет физикального обследования без дополнительных методов.

Но, как рассказывает врач, иногда есть потребность в МРТ и КТ или направлении пациента к ЛОРу, неврологу и тому подобное.

Лечение головокружения

Учитывая, что причин головокружения может быть немало, не существует универсальных лекарств или подходов к лечению этого симптома. Поэтому нужно лечить основную причину.

— Например, при головокружениях из-за тревожного расстройства, эффективны антидепрессанты и успокаивающие препараты; при головокружении с тошнотой и рвотой применяют противорвотные лекарства, когда причина — сосудистая патология, лечить нужно ее, — рассказывает Валерия Бобровник.

Ранее мы рассказывали о том, кто может выписать лекарства в экстренном случае.

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