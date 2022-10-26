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Григорий Козловский не перестает помогать ВСУ — все необходимое попадает на фронт

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 октября 2022, 14:45
Григорий Козловский отправил помощь 45 артиллерийской бригаде

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