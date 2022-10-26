Григорий Козловский не перестает помогать ВСУ — все необходимое попадает на фронт

Львовский бизнесмен, экс-президент футбольного клуба Рух Григорий Козловский уже неоднократно помогал украинским военным и продолжает это делать. За свою деятельность он получил благодарности и награды от бойцов.

На этот раз помощь от ФК Рух и Григория Козловского поступит в 45-ю отдельную артиллерийскую бригаду.

Это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014 году в составе корпуса резерва. Его дислокацию запланировали во Львовской области.

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— Наш клуб, как и обещал, продолжает помогать украинским военным. Сейчас наша помощь идет в 45-ю бригаду. Мы рады, что уже есть личный контракт. Есть у нас понимание, что нужно на передовой.

В ходе диалога с руководством бригады мы получаем четкие месседжи, что им нужно, — сказал Григорий Козловский.

Бойцы на фронте получили оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки и многое другое. Те вещи, которые сейчас крайне необходимы на передовой.

Григорий Козловский, экспрезидент футбольного клуба Рух

Григорий Козловский, экспрезидент футбольного клуба Рух





Командир 45-й артиллерийской бригады поблагодарил Григория Козловского. По его словам, техника на фронте часто ломается, и не всегда есть возможность ее отремонтировать.

— Особенно страдают колеса из-за того, что на передовой много осколков, большое количество железа, нужно их менять, — говорит он.

Ранее Григорий Козловский предоставил базу футбольного клуба Рух для реабилитации военных.

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