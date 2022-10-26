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Григорій Козловський не припиняє допомагати ЗСУ — усе необхідне потрапляє на фронт

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Жовтня 2022, 14:45
Григорій Козловський відправив допомогу 45 артилерійській бригаді

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