Григорій Козловський не припиняє допомагати ЗСУ — усе необхідне потрапляє на фронт

Львівський бізнесмен, екс-президент футбольного клубу Рух Григорій Козловський уже неодноразово допомагав українським військовим і продовжує це робити. За свою діяльність він навіть отримав подяки та нагороди від бійців.

Цього разу допомога від ФК Рух та Григорія Козловського надійде до 45-ї окремої артилерійської бригади.

Це підрозділ ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, створений 2014-го року в складі корпусу резерву. Його дислокацію запланували на Львівщині.

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— Наш клуб, як і обіцяв, надалі допомагає українським військовим. Зараз наша допомога йде до 45-ї бригади. Ми раді, що маємо вже особистий контракт. Є в нас розуміння, що потрібно на передовій.

Під час діалогу з керівництвом бригади ми отримуємо чіткі меседжі, що саме їм потрібно, — сказав Григорій Козловський.

Бійці на фронті отримали обладнання для балансування коліс, шиномонтаж, компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні молотки та багато іншого. Ті речі, які зараз є вкрай необхідними на передовій.

Григорій Козловський, експрезидент футбольного клубу Рух

Григорій Козловський, експрезидент футбольного клубу Рух





Командир 45-ї артилерійської бригади подякував Григорію Козловському. За його словами, техніка на фронті часто ламається, і не завжди є можливість її відремонтувати.

— Особливо страждають колеса через те, що на передовій багато уламків, велика кількість заліза, треба їх змінювати, — каже він.

Раніше Григорій Козловський надав базу футбольного клубу Рух для реабілітації військових.

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