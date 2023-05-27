Без громких звуков и резких действий: как изменились правила поведения в общественных местах во время войны

Человек способен адаптировать свое поведение ко всему, в зависимости от событий и факторов, влияющих на его изменение. Таким образом, она ищет способ подстроиться к новым вызовам жизни и транслирует соответствующее поведение относительно них.

Это можно проследить и сейчас, на примере войны. Ведь она внесла больше коррективов в правила поведения людей и указала новые общепринятые нормы этикета, которые соответствуют современности.

Детальнее о нюансах изменения правил поведения во время войны рассказали эксперты по этикету Анна Чаплыгина и Виктория Ромащенко.

Почему правила этикета постоянно изменяются?

В нашем понимании правила этикета – это неизменная основа образцового поведения в обществе или в общественных местах. Но действительно утверждение несколько ошибочно. Ведь правила этикета постоянно изменяются под влиянием обстоятельств, вызовов и ценностей общества в тот или иной момент.

Все помнят, как во время пандемии коронавируса привычные рукопожатия заменили новыми жестами приветствия. Как только угроза пандемии исчезла, рукопожатия вернулись, — отмечает Анна Чаплыгина.

Такое влияние оказало и полномасштабное вторжение в Украину, повлекшее за собой постоянные воздушные тревоги, ракетные удары, отсутствие безопасности и чувство неуверенности в завтрашнем дне. С этим и изменились правила поведения.

По словам Виктории Ромащенко, все, чем мы руководствуемся сегодня, основывается на уровне нравственного сознания, национальной этики и общепринятых ценностях.

Как быть с новыми правилами этикета

Согласно утверждениям одной из экспертов, сейчас одним из основных раздражителей ощущения общественной безопасности является использование фейерверков и салютов во время войны.

Проблема берет свои корни еще с 2014 года, когда военные хотели вернуться к спокойной жизни, а возвращались в ту же реальность с громкими взрывами пиротехники на различных празднованиях.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий запрет использовать, продавать и передавать фейерверки, но он вступит в силу с ноября 2023 года.

Но из-за высокой чувствительности ради сохранения спокойствия и психики нашего общества рекомендовано начать соблюдать эти правила и не использовать петарды или другие пиротехнические средства.

К этому можно добавить лопание воздушных шаров на детских праздниках и дрифт автомобилей и передвижение на автомобиле, мотоцикле или мопеде без глушителя. Последнее может стать триггером для некоторых людей и по звуку напомнить вражеские дроны.

Как вести себя в общественных местах

Многие правила поведения в общественных местах остались неизменными, но Анна Чаплыгина подчеркивает нюансы, на которые нужно обратить внимание.

Первое, что нужно — это сделать свое поведение максимально предсказуемым и понятным для окружающих. Иначе незнакомцы могут “считать” какие-то ваши действия как опасность.

— В общественных местах вы не можете знать, какой опыт пережил тот или иной человек. Не совершайте резких движений, не приближайтесь быстро к незнакомцам, избегайте случайных прикосновений и не издавайте резких звуков, — говорит эксперт по этикету.

Конечно, ты не можешь знать, какой может быть реакция на твое резкое поведение. Человек может дернуться, воспринять тебя за опасность и напасть, или же у него может произойти приступ паники.

В основе любых правил поведения находятся эмпатия и уважение. Это можно заметить в рекомендациях, которые отмечает эксперт Виктория Ромащенко:

воздерживаться от публичного прослушивания музыки российских исполнителей, поддерживающих полномасштабное вторжение;

уделять особое внимание и относиться с уважением к людям с инвалидностью. Количество украинцев, получивших увечье из-за российской агрессии, растет каждый день. Поэтому инклюзивная культура становится особенно актуальной;

отказаться от ношения военной формы, если вы не являетесь военным/военной и не выполняете служебное задание;

с уважением относиться к национальной символике — принципы обращения с государственным флагом, и правильное использование национальных символов, и уместное сочетание желто-синего в маникюре, одежде и белье, чтобы не порочить национальную символику.

Изменились ли правила поведения в общественном транспорте

Основной вопрос этики в общественном транспорте обычно касается громких разговоров по телефону или того, кому и как нужно уступать место. Поэтому он остался неизменным.

– Мы предлагаем присесть людям, которые могут упасть во время движения: маленьким детям, беременным женщинам, людям с инвалидностью. Например, ребенку мы уступаем место не потому, что он маленький или очень устанет, а учитываем то, что он еще не умеет крепко держаться и координировать свои движения, как взрослые, — объясняет Анна Чаплыгина.

Прежде всего, нужно учитывать риски падения того или иного человека, а не пол или возраст. Ведь может оказаться, что даже молодой и, на первый взгляд, здоровый человек в транспорте ранен или травмирован. В такой ситуации абсолютно нормальным будет уступить место ему.

Но стоит поднять еще один важный вопрос во время пребывания в общественном транспорте. Наверное, все оказывались в ситуации, когда во время поездки слышишь слишком громкие разговоры по телефону или попадаешь на бесплатный концерт, который устроил пассажир в транспорте.

На что нужно обратить внимание при использовании телефона в общественном транспорте:

по возможности в публичных местах (транспорте, общественных заведениях и т.п.) старайся общаться в письменном виде;

если ситуация насущная, попробуй покинуть общее пространство, выйти на улицу и там решить дело по телефону. Так ты не будешь делать других людей вынужденными заложниками своего разговора;

но если возможности получиться нет, то старайся говорить вполголоса или шепотом. Тогда случайные незнакомцы не будут знать обо всех ваших проблемах;

но если возможности получиться нет, то старайся говорить вполголоса или шепотом. Тогда случайные незнакомцы не будут знать обо всех ваших проблемах; во всех общественных местах и транспорте держи телефон в беззвучном режиме или минимальной громкости, чтобы лишний раз никого не беспокоить музыкальным рингтоном.

— Общаться в общественном транспорте никто нам не запрещает, но есть определенные рекомендации, как его сделать не только приятным для нас лично, но и для наших попутчиков, — заключает Виктория Ромащенко.

А что касается общественных заведений?

Во время постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры почти все люди были без света и мобильной связи. Тогда многие заведения шагнули на встречу и в виде помощи разрешили использовать у себя телефоны, ноутбуки.

— В критической ситуации бизнес проявил свою лояльность и заботу. Теперь вы должны поблагодарить и не злоупотреблять помощью заведения. В кафе или ресторане должны быть ресурсы на случай, если вдруг снова произойдет кризис, – объясняет Анна Чаплыгина.

Ответить на одно сообщение и продлить трапезу — одно дело, а отписывать на рабочие письма в течение часа, ничего так и не заказав, — выход за пределы.

Здесь речь идет об уважении к чужим ресурсам. В отличие от коворкинг, ресторан получает доход от того, что посетители заказывают в нем еду. Поэтому все должны понимать и оценивать, сколько стоит заведения ваш час пребывания за кофе и ноутбуком.

Война внесла коррективы не только в жизнь граждан страны, но и изменила, сдвинула акценты обычной человеческой этики. Вікна рассказывали о военной этике и как война изменила наше восприятие тяжелых фото.