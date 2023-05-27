Без громких звуков и резких действий: как изменились правила поведения в общественных местах во время войны

Человек способен адаптировать свое поведение ко всему, в зависимости от событий и факторов, влияющих на его изменение. Таким образом, она ищет способ подстроиться к новым вызовам жизни и транслирует соответствующее поведение относительно них.
Это можно проследить и сейчас, на примере войны. Ведь она внесла больше коррективов в правила поведения людей и указала новые общепринятые нормы этикета, которые соответствуют современности.
Детальнее о нюансах изменения правил поведения во время войны рассказали эксперты по этикету Анна Чаплыгина и Виктория Ромащенко.
В нашем понимании правила этикета – это неизменная основа образцового поведения в обществе или в общественных местах. Но действительно утверждение несколько ошибочно. Ведь правила этикета постоянно изменяются под влиянием обстоятельств, вызовов и ценностей общества в тот или иной момент.
Все помнят, как во время пандемии коронавируса привычные рукопожатия заменили новыми жестами приветствия. Как только угроза пандемии исчезла, рукопожатия вернулись, — отмечает Анна Чаплыгина.
Все помнят, как во время пандемии коронавируса привычные рукопожатия заменили новыми жестами приветствия. Как только угроза пандемии исчезла, рукопожатия вернулись, — отмечает Анна Чаплыгина.
Такое влияние оказало и полномасштабное вторжение в Украину, повлекшее за собой постоянные воздушные тревоги, ракетные удары, отсутствие безопасности и чувство неуверенности в завтрашнем дне. С этим и изменились правила поведения.
По словам Виктории Ромащенко, все, чем мы руководствуемся сегодня, основывается на уровне нравственного сознания, национальной этики и общепринятых ценностях.
Согласно утверждениям одной из экспертов, сейчас одним из основных раздражителей ощущения общественной безопасности является использование фейерверков и салютов во время войны.
Проблема берет свои корни еще с 2014 года, когда военные хотели вернуться к спокойной жизни, а возвращались в ту же реальность с громкими взрывами пиротехники на различных празднованиях.
Проблема берет свои корни еще с 2014 года, когда военные хотели вернуться к спокойной жизни, а возвращались в ту же реальность с громкими взрывами пиротехники на различных празднованиях.
Недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий запрет использовать, продавать и передавать фейерверки, но он вступит в силу с ноября 2023 года.
Но из-за высокой чувствительности ради сохранения спокойствия и психики нашего общества рекомендовано начать соблюдать эти правила и не использовать петарды или другие пиротехнические средства.
К этому можно добавить лопание воздушных шаров на детских праздниках и дрифт автомобилей и передвижение на автомобиле, мотоцикле или мопеде без глушителя. Последнее может стать триггером для некоторых людей и по звуку напомнить вражеские дроны.
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Многие правила поведения в общественных местах остались неизменными, но Анна Чаплыгина подчеркивает нюансы, на которые нужно обратить внимание.
Первое, что нужно — это сделать свое поведение максимально предсказуемым и понятным для окружающих. Иначе незнакомцы могут “считать” какие-то ваши действия как опасность.
Первое, что нужно — это сделать свое поведение максимально предсказуемым и понятным для окружающих. Иначе незнакомцы могут “считать” какие-то ваши действия как опасность.
— В общественных местах вы не можете знать, какой опыт пережил тот или иной человек. Не совершайте резких движений, не приближайтесь быстро к незнакомцам, избегайте случайных прикосновений и не издавайте резких звуков, — говорит эксперт по этикету.
Конечно, ты не можешь знать, какой может быть реакция на твое резкое поведение. Человек может дернуться, воспринять тебя за опасность и напасть, или же у него может произойти приступ паники.
В основе любых правил поведения находятся эмпатия и уважение. Это можно заметить в рекомендациях, которые отмечает эксперт Виктория Ромащенко:
Основной вопрос этики в общественном транспорте обычно касается громких разговоров по телефону или того, кому и как нужно уступать место. Поэтому он остался неизменным.
– Мы предлагаем присесть людям, которые могут упасть во время движения: маленьким детям, беременным женщинам, людям с инвалидностью. Например, ребенку мы уступаем место не потому, что он маленький или очень устанет, а учитываем то, что он еще не умеет крепко держаться и координировать свои движения, как взрослые, — объясняет Анна Чаплыгина.
Прежде всего, нужно учитывать риски падения того или иного человека, а не пол или возраст. Ведь может оказаться, что даже молодой и, на первый взгляд, здоровый человек в транспорте ранен или травмирован. В такой ситуации абсолютно нормальным будет уступить место ему.
Прежде всего, нужно учитывать риски падения того или иного человека, а не пол или возраст. Ведь может оказаться, что даже молодой и, на первый взгляд, здоровый человек в транспорте ранен или травмирован. В такой ситуации абсолютно нормальным будет уступить место ему.
Но стоит поднять еще один важный вопрос во время пребывания в общественном транспорте. Наверное, все оказывались в ситуации, когда во время поездки слышишь слишком громкие разговоры по телефону или попадаешь на бесплатный концерт, который устроил пассажир в транспорте.
На что нужно обратить внимание при использовании телефона в общественном транспорте:
— Общаться в общественном транспорте никто нам не запрещает, но есть определенные рекомендации, как его сделать не только приятным для нас лично, но и для наших попутчиков, — заключает Виктория Ромащенко.
Во время постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры почти все люди были без света и мобильной связи. Тогда многие заведения шагнули на встречу и в виде помощи разрешили использовать у себя телефоны, ноутбуки.
— В критической ситуации бизнес проявил свою лояльность и заботу. Теперь вы должны поблагодарить и не злоупотреблять помощью заведения. В кафе или ресторане должны быть ресурсы на случай, если вдруг снова произойдет кризис, – объясняет Анна Чаплыгина.
Ответить на одно сообщение и продлить трапезу — одно дело, а отписывать на рабочие письма в течение часа, ничего так и не заказав, — выход за пределы.
Ответить на одно сообщение и продлить трапезу — одно дело, а отписывать на рабочие письма в течение часа, ничего так и не заказав, — выход за пределы.
Здесь речь идет об уважении к чужим ресурсам. В отличие от коворкинг, ресторан получает доход от того, что посетители заказывают в нем еду. Поэтому все должны понимать и оценивать, сколько стоит заведения ваш час пребывания за кофе и ноутбуком.
Война внесла коррективы не только в жизнь граждан страны, но и изменила, сдвинула акценты обычной человеческой этики. Вікна рассказывали о военной этике и как война изменила наше восприятие тяжелых фото.