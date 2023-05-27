Без гучних звуків і різких дій: як змінились правила поведінки в громадських місцях під час війни

Богдана Савчук 27 Травня 2023, 15:00
Без гучних звуків і різких дій: як змінились правила поведінки в громадських місцях під час війни
Фото: Pexels

Більше новин
Без гучних звуків і різких дій: як змінились правила поведінки в громадських місцях під час війни
Як доглядати за шкірою після чистки обличчя: помилки та рекомендації від косметолога
Чому фільми знімають стрес та які жанри обрати
Знімають стрес і дарують настрій: які фільми вибрати, щоб позбутися пригніченого стану
Адреналінова залежність: чому люди хочуть відчувати страх та небезпеку
Любителі “гострих” відчуттів? Що таке адреналінова залежність та чому люди ладні навіть ризикнути життям
Міфи про роздільне харчування - пояснює дієтолог
Чи справді змішувати білки з жирами — гріх? Дієтолог розвіяв міфи про роздільне харчування
Дивитись більше

Матеріали по темі

Штурман
Спочатку була мамина Макіївка й татів Крим, а потім рідний Бердянськ: історія захисника Штурмана, який торує шлях до деокупації всієї України
трирічна Надійка
Наша маленька україночка: як трирічна Надійка збирає не лише перегляди на відео, але й кошти для ЗСУ
карта бойових дій
Невиконання наказів командирів та дезертирство росіян: карта бойових дій в Україні 27 травня в режимі онлайн
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі

Відео
0:04:55
трирічна Надійка

Наша маленька україночка: як трирічна Надійка збирає не лише перегляди на відео, але й кошти для ЗСУ
карта бойових дій
Невиконання наказів командирів та дезертирство росіян: карта бойових дій в Україні 27 травня в режимі онлайн
0:00:00
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС та нова інформація ГУР
0:05:14
Харківський фізико-технічний інститут: наслідки обстрілів росіян
За крок до катастрофи: як окупанти обстрілюють унікальну ядерну установку у Харкові
0:04:45
Наталія Борис
Окупанти закрили її у СІЗО, бо відмовилася зросійщувати дітей! Історія нескореної директорки з Луганщини
0:04:11
Артем Редванський: історія викладача англійської про початок повномасштабної війни
Війна застала посеред ночі у потязі! Історія молодого викладача англійської про рідне місто та навчання переселенців
0:05:36
recovery
Фронт реабілітації набирає сили! Центр RECOVERY взявся вставити бійців на ноги
0:03:13
Без гучних звуків і різких дій: як змінились правила поведінки в громадських місцях під час війни
(Не) за всі гроші світу. Сезон полуниці наближається до піку
Карта бойових дій в Україні
Окупанти продовжують створювати ілюзію контролю: карта бойових дій в Україні 26 травня в режимі онлайн
0:02:55
Павербанк
Звичайні вінницькі студенти підтримують ЗСУ дизайнерськими павербанками — як це виглядає
Більше відео
Без гучних звуків і різких дій: як змінились правила поведінки в громадських місцях під час війни
Читати далі
Як доглядати за шкірою після чистки обличчя: помилки та рекомендації від косметолога
Міфи про роздільне харчування - пояснює дієтолог
Читати далі
Чи справді змішувати білки з жирами — гріх? Дієтолог розвіяв міфи про роздільне харчування

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь