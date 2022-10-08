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Могут снова понадобиться! Как добавить Covid-сертификат в приложение Дія: пошаговая инструкция

Виктория Мельник, редактор сайта 08 октября 2022, 10:00
Как добавить Covid-сертификат в Дію
Фото: Unsplash

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