Могут снова понадобиться! Как добавить Covid-сертификат в приложение Дія: пошаговая инструкция

Осенью пандемия Covid-19 снова набрала обороты: в некоторых городах Украины даже вводят масочный режим.
Вероятно, что, несмотря на военные действия, сертификаты вакцинации от Covid-19 снова станут обязательными для посещения общественных мест или путешествий. Поэтому объясняем, как добавить ковид-сертификат в Дію, пошагово.
Нажми Погоджуюсь, чтобы все твои медицинские данные сгенерировались в документ, и поставь галочки, где нужно.
Если у тебя еще нет сгенерированного ДіяПідпис, не нужно выходить из опции сертификата, а только выбрать Створити Підпис и действовать согласно указаниям.
Ковид-сертификаты можно использовать даже без интернета.
Дія теперь упрощает наш быт! Ранее мы рассказывали тебе, как оформить субсидию через Дію.
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