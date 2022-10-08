Могут снова понадобиться! Как добавить Covid-сертификат в приложение Дія: пошаговая инструкция

Осенью пандемия Covid-19 снова набрала обороты: в некоторых городах Украины даже вводят масочный режим.

Вероятно, что, несмотря на военные действия, сертификаты вакцинации от Covid-19 снова станут обязательными для посещения общественных мест или путешествий. Поэтому объясняем, как добавить ковид-сертификат в Дію, пошагово.

Пошаговая инструкция, как добавить Covid-сертификат в Дію

Сейчас также смотрят Открой приложение Дія в смартфоне и перейди к опции Послуги Из списка опций выбери Covid-сертификати Нажми Погоджуюсь, чтобы все твои медицинские данные сгенерировались в документ, и поставь галочки, где нужно. Нажимай Підпис Если у тебя еще нет сгенерированного ДіяПідпис, не нужно выходить из опции сертификата, а только выбрать Створити Підпис и действовать согласно указаниям. Готово! Ковид-сертификаты можно использовать даже без интернета.

Пошаговая видеоинструкция, как добавить Сovid-сертификат в Дію

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