Можуть знову знадобитися! Як додати Covid-сертифікат у застосунок Дія: покрокова інструкція

Восени пандемія Covid-19 знову набрала обертів: у деяких містах України навіть запроваджують масковий режим.

Ймовірно, що попри військові дії сертифікати вакцинації від Covid-19 знову стануть обов’язковими для відвідування громадських місць чи подорожей. Тож пояснюємо, як додати ковід-сертифікат у Дію покроково.

Покрокова інструкція, як додати Covid-сертифікат у Дію

Зараз також дивляться Відкрий застосунок Дія у смартфоні та перейди до опції Послуги Зі списку опцій обери Covid-сертифікати Натисни Надати згоду, щоб усі твої медичні дані згенерувалися у документ, та постав галочки, де потрібно. Натискай Підпис Якщо у тебе ще немає згенерованого ДіяПідпис, не потрібно виходити з опції сертифіката, а лиш обрати Створити підпис та діяти за вказівками. Готово! Ковід-сертифікати можна використовувати навіть без інтернету.

Покрокова відеоінструкція, як додати Covid-сертифікат у Дію

Застосунок Дія тепер спрощує наш побут! Раніше ми розповідали тобі, як оформити субсидію через Дію.

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