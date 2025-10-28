Чистая кухня – спокойная голова: как вечерняя уборка улучшает сон

Многие замечают, что стоит дому превратиться в беспорядок — и в голове сразу становится шумно. Ученые подтверждают, что между состоянием жилого пространства и психическим здоровьем существует заметная связь.

Об этом пишет The Spruce.

Именно поэтому в мире набирает популярность вечерняя рутина с легкой уборкой — метод, призванный помочь мозгу плавно перейти от дневного стресса к ночному отдыху.

Журналистка, которая решила испытать такой подход на себе, рассказывает: все началось с создания уютной атмосферы — приглушенный свет, спокойная музыка, любимый аромат в комнате.

Читать по теме Каждая вещь на своем месте: как организовать пространство дома и облегчить уборку Рассказываем, какие правила помогут иметь все под рукой.

Далее — несколько небольших задач вроде вымытой посуды, чистой столешницы и возвращения вещей на свои места. Вся рутина заняла около 45 минут, но эффект ощущался уже в процессе.

В то же время есть нюансы: не всегда удается выделить дополнительное время на уборку, особенно когда вечер короткий или насыщен делами. В такие дни выбирать между любимым сном и чистой раковиной приходится в пользу первого.

Несмотря на это, эксперимент показал, что даже несколько минут вечернего порядка могут заметно снизить уровень напряжения.

Уборка перед сном — это не про идеальную чистоту, а про возможность успокоить разум и проснуться в среде, которая поддерживает, а не истощает.

Сейчас, наверное, ни один человек не обходится без утюга. Ведь не на все встречи можно прийти в мятой одежде. За утюгом тоже нужен уход. Ранее мы рассказывали, как почистить утюг от нагара и накипи.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!