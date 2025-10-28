Чиста кухня — спокійна голова: як вечірнє прибирання покращує сон

Багато людей помічають, що варто дому перетворитися на безлад — і в голові одразу стає шумно. Науковці підтверджують, що між станом житлового простору та психічним здоров’ям існує відчутний зв’язок.

Про це пише The Spruce.

Саме тому у світі набирає популярності вечірня рутина з легким прибиранням — метод, покликаний допомогти мозку плавно перейти від денного стресу до нічного відпочинку.

Журналістка, яка вирішила випробувати такий підхід на собі, розповідає: все почалося зі створення затишної атмосфери — приглушене світло, спокійна музика, улюблений аромат у кімнаті.

Далі — кілька невеликих завдань на кшталт вимитого посуду, чистої стільниці та повернення речей на свої місця. Уся рутина тривала близько 45 хвилин, але ефект відчувався вже в процесі.

Водночас є й нюанси: не завжди вдається виділити додатковий час на прибирання, особливо коли вечір короткий або насичений справами. У такі дні обирати між улюбленим сном і чистою раковиною доводиться на користь першого.

Попри це, експеримент показав, що навіть кілька хвилин вечірнього порядку можуть відчутно знизити рівень напруги. Прибирання перед сном — це не про ідеальну чистоту, а про можливість заспокоїти розум і прокинутися в середовищі, яке підтримує, а не виснажує.

