Как обновить гардероб: советы для стильных покупок

Часто приобретение новой вещи связано с трудностями, даже если ты знаеш, что тебе хорошо идет. В таких случаях нужно не только ориентроваться на тренды, но прислушиваться к себе в первую очередь.

В материале пойдет речь о том, как правильно пополнять гардероб, чтобы каждая вещь идеально подходила к твоему образу и стилю.

Чем руководствоваться, подбирая себе новую одежду?

Если ты в курсе актуальных новостей моды, тебе будет гораздо проще. Если нет, то почитай информацию о свежайших трендах на данный сезон. Подумай, что из популярных вещей и фишек может ярче всего выразить твою личность.

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Дальше попытайтесь оценить, насколько твой гардероб соответствует последним тенденциям. А, может, ты уже давно хотел(-а) поменять все кардинально. Но не стоит спешить: сначала посмотрите, насколько имеющиеся вещи тебе приятны и как они подчеркивают твою уникальность. И уже исходя из этого принимай решение, сколько вещей нужно приобрести.

Не менее важный элемент гардероба — аксессуары. Ведь тебе необходим завершенный образ. К разным аутфитам следует подбирать разные украшения для разных стилей. Например, изысканные цепочки или часы фоссил.

Что стоит помнить женщинам при обновлении своего гардероба?

Вот несколько шагов к успешной покупке:

Проверь желаемую вещь, ответив себе на вопросы: Сможет ли она скрыть какие-то недостатки? Может ли выгодно показать преимущества? Насколько уверенно я выгляжу в этой вещи? Подходит ли мне такой стиль? На трендовость вещи стоит обращать внимание далеко не в первую очередь. Так, не всем идет фасон оверсайз или возвращающиеся в моду корсеты. Так что все индивидуально. Размер и качество очень важны. Поэтому лучше рассматривать брендовые вещи в качестве основы своего гардероба. Так, вещи от Sisley – это прочные натуральные ткани, долговечность, легкость и идеальный пошив, соответствующие требованиям высокой французской моды. Пускай на каждый сезон у тебя будет хотя бы 2-3 брендовые вещи, вокруг которых ты будешь выстраивать свои стильные образы. Что еще важно: вещь должна гармонировать с основными аксессуарами, обувью и другой одеждой. Иначе придется докупать аксессуары под нее.

Как мужчинам покупать новые вещи?

Мужчины не меньше женщин стремятся выглядеть стильно. Когда ты приобретаеш новую вещь, необходимо, чтобы она вписывалась в доминирующий стиль. Например, деловой, спортивный или уличный. Исключение может быть, если ты ищеш одежду для особого случая или резко меняеш свой стиль и вкусы.

К примеру, тебе нужен новый костюм. Подумай о целях и функциональности этой одежды. Может, подобрать изделие, в котором не стыдно выступить на бизнес конференции и которое можно надеть на неформальную вечеринку и даже спокойно ходить в нем за покупками в торговый центр. Вряд ли классический смокинг будет универсальным для таких целей.

С другой стороны, можно купить отдельно костюм для casual предназначения и отдельно для деловых мероприятий. Учитывай свои цели и образ жизни.

Когда будешь обновлять гардероб, не забудь подумать и о необходимой обуви. Сделали для тебя подборку с чем носить актуальные в 2024 году лоферы.

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