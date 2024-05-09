Як оновити гардероб: поради для стильних покупок

Часто придбання нової речі пов’язане з труднощами, навіть якщо ти знаєш, що тобі добре личить. У таких випадках потрібно не тільки орієнтуватися на тренди, а й прислухатися до себе насамперед.

У матеріалі йтиметься про те, як правильно поповнювати гардероб, щоб кожна річ ідеально пасувала до твого образу і стилю.

Чим керуватися, підбираючи собі новий одяг?

Якщо ти в курсі актуальних новин моди, то буде набагато простіше. Якщо ні, то почитай інформацію про найсвіжіші тренди на цей сезон. Подумай, що саме з популярних речей і фішок може найяскравіше виразити твою особистість.

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Далі спробуй оцінити, наскільки твій гардероб відповідає останнім тенденціям. А, може, ти й так вже давно хотіла (-в) поміняти все кардинально. Але не варто поспішати: спочатку подивися, наскільки наявні речі тобі приємні і як вони підкреслюють твою унікальність. І вже виходячи з цього приймай рішення, скільки речей потрібно придбати.

Не менш важливий елемент гардероба — аксесуари. Адже тобі необхідний завершений образ. До різних аутфітів слід підбирати різні прикраси для різних стилів. Наприклад, вишукані ланцюжки або годинник фоссіл.

Що варто пам’ятати жінкам під час оновлення гардероба?

Ось кілька кроків до успішної покупки.

Спочатку перевір бажану річ, давши собі відповіді на такі питання: Чи зможе вона приховати якісь недоліки?; Чи може вигідно підкреслити переваги?; Наскільки впевнено я виглядаю в цій речі?; Чи підходить мені такий стиль? На трендовість речі варто звертати увагу далеко не в першу чергу. Так, не всім пасує фасон оверсайз або корсети, що повертаються в моду. Так що все індивідуально. Розмір і якість дуже важливі. Тому краще розглядати брендові речі як основу свого гардероба. Так, речі від Sisley — це міцні натуральні тканини, довговічність, легкість та ідеальне пошиття, що відповідають вимогам високої французької моди. Нехай на кожен сезон у тебе буде хоча б 2-3 брендові речі, навколо яких ти будеш вибудовувати свої стильні образи. Що ще важливо: річ має гармоніювати з основними аксесуарами, взуттям та іншим одягом. Інакше доведеться докуповувати аксесуари під неї.

Як чоловікам купувати нові речі?

Чоловіки не менше за жінок прагнуть виглядати стильно. Коли ти купуєш нову річ, необхідно, щоб вона вписувалася у твій домінуючий стиль. Наприклад, діловий, спортивний або вуличний. Виняток може бути, якщо ти шукаєш одяг для особливого випадку або різко змінюєш свій стиль і смаки.

Наприклад, тобі потрібен новий костюм. Подумай про цілі та функціональність цього одягу. Може, підібрати виріб, у якому не соромно виступити на бізнес-конференції, який можна вдягнути на неформальну вечірку та навіть спокійно ходити в ньому до торгового центру. Навряд чи класичний смокінг буде універсальним для таких цілей.

З іншого боку, можна купити окремо костюм для casual призначення й окремо для ділових заходів. Враховуй свої цілі та спосіб життя.

Коли оновлюватимеш гардероб, не забудь подумати й про необхідне взуття. Зробили для тебе добірку з чим носити актуальні у 2024 році лофери.

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