Здесь все просто! Когда и как обрезать ирисы на разных этапах

Ирисы — очень нежные и изящные цветы, которые украшают любое пространство. Чтобы они долго жили и радовали глаз своим цветением, следует знать несколько простых советов по обрезке цветка и его листьев.

Ведь именно этот этап чрезвычайно важен для ирисов и их здорового роста. Если что-то сделать неправильно, можно повредить растение.

Но в этом процессе нет ничего сложного, если разобраться. Просто и доступно об обрезке ирисов читай в материале.

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Когда нужно обрезать ирисы

Ирисы следует обрезать несколько раз: во время цветения, после цветения и перед зимовкой. Этот период приходится на середину лета и осень.

Как обрезать ирисы во время цветения

Даже во время цветения на ирисах могут появляться засохшие листья и увядшие цветоносы. Проверять цветки на предмет увядших бутонов нужно не реже двух раз в неделю.

Такое состояние цветоносов создает идеальную среду для развития вредителей и болезней, поэтому их следует осторожно удалить, отступив два см от выбранного бутона.

Сами соцветия можно удалить вручную, если они уже засохли и легко поддаются вмешательству. Листья можно обрезать дезинфицированными ножницами, секатором или ножом.

Важно не трогать здоровые бутоны и листья.

Как обрезать ирисы после цветения

Когда ирисы окончательно отцветут, следует снова удалить цветки, обрезать бутоны. На этот раз срезать нужно не только цветок, но и весь стебель, ведь после отцветания бутонов он начинает гнить.

Это рекомендуют делать на высоте 2-3 см от уровня корневища, а затем перейди к удалению всех увядших, больных и поврежденных листьев.

Здоровые зеленые листья оставят до осени, ведь благодаря им растения питаются и накапливают нужные вещества к зиме и увеличивают свою морозостойкость.

Как обрезать ирисы перед заморозками

Листья можно срезать уже в начале ноября. Оставить нужно около 15 см от грунта, придавая здоровым листьям конусообразной формы, чтобы на них не задерживалась вода.

А вот все пожелтевшие листья надо удалить окончательно.

А когда пересаживать ирисы мы писали раньше. Подробности найдешь в материале.

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