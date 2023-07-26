Здесь все просто! Когда и как обрезать ирисы на разных этапах

Ирисы — очень нежные и изящные цветы, которые украшают любое пространство. Чтобы они долго жили и радовали глаз своим цветением, следует знать несколько простых советов по обрезке цветка и его листьев.
Ведь именно этот этап чрезвычайно важен для ирисов и их здорового роста. Если что-то сделать неправильно, можно повредить растение.
Но в этом процессе нет ничего сложного, если разобраться. Просто и доступно об обрезке ирисов читай в материале.
Ирисы следует обрезать несколько раз: во время цветения, после цветения и перед зимовкой. Этот период приходится на середину лета и осень.
Даже во время цветения на ирисах могут появляться засохшие листья и увядшие цветоносы. Проверять цветки на предмет увядших бутонов нужно не реже двух раз в неделю.
Такое состояние цветоносов создает идеальную среду для развития вредителей и болезней, поэтому их следует осторожно удалить, отступив два см от выбранного бутона.
Сами соцветия можно удалить вручную, если они уже засохли и легко поддаются вмешательству. Листья можно обрезать дезинфицированными ножницами, секатором или ножом.
Важно не трогать здоровые бутоны и листья.
Важно не трогать здоровые бутоны и листья.
Когда ирисы окончательно отцветут, следует снова удалить цветки, обрезать бутоны. На этот раз срезать нужно не только цветок, но и весь стебель, ведь после отцветания бутонов он начинает гнить.
Это рекомендуют делать на высоте 2-3 см от уровня корневища, а затем перейди к удалению всех увядших, больных и поврежденных листьев.
Здоровые зеленые листья оставят до осени, ведь благодаря им растения питаются и накапливают нужные вещества к зиме и увеличивают свою морозостойкость.
Листья можно срезать уже в начале ноября. Оставить нужно около 15 см от грунта, придавая здоровым листьям конусообразной формы, чтобы на них не задерживалась вода.
А вот все пожелтевшие листья надо удалить окончательно.
А когда пересаживать ирисы мы писали раньше. Подробности найдешь в материале.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.