Когда пересаживать ирисы: лучшие сроки и правила ухода

Ирисы цветут не так долго, как бы этого хотелось бы. Всего две недели они украшают клумбы своим ярким цветением. Но за ними нужно правильно ухаживать и вовремя пересаживать.

Известно, что пересадку проводят летом и весной — в каждом времени года есть свои плюсы и минусы. Когда пересаживать ирисы и как это правильно делать — читай в материале.

Когда нужно пересаживать ирисы: лучшее время

Чтобы корневая система цветов хорошо работала, цветы раз в 3-4 года выкапывают, делят их корневища на части и пересаживают их на другой участок.

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Лучшее для этого время — конец лета, август или сентябрь. Однако опытные садоводы хорошо делят и пересаживают эти виды и ранней весной. Но вот луковичные ирисы требуют пересадки реже, чем корневые. Раз в 5 или 10 лет.

Пересадка ирисов: пошаговая инструкция

Для того чтобы правильно пересадить ирисы, следуй пошаговой инструкции:

Выкопай растение вместе с кусочком земли. Это обеспечит минимальное повреждение корневой системы. Осторожно очисти корни цветка от почвы, так как корешки у ирисов очень тонкие. Внимательно осмотри и при необходимости убери все гнилые и поврежденные места с помощью острого садового ножа. Листву тоже следует срезать. Корень растения подели на меньшие звенья (3–5 см). Сделай обеззараживание корешков с помощью специальных растворов, например, раствора калия, не менее 30 минут. После этого тщательно просуши и обработай места срезов порошком древесного угля. Сделай небольшое углубление в подготовленной лунке и высади ирис, стараясь не очень глубоко закапывать корни растения. В противном случае цветок погибнет. После посадки ирису необходимо обеспечить умеренный полив. Кусты ирисов нужно распределить не менее чем в полуметре друг от друга.

Уход за ирисами после пересадки

После деления ирисы необходимо осторожно обрезать. Далее важно минимально поливать цветы по мере необходимости и рыхлить почву вокруг растений. На зиму некоторые сорта ирисов нужно укрывать (те, что не отличаются холодостойкостью).

Что посадить рядом с ирисами

Эти цветы хорошо сочетаются с такими растениями:

хвойниками;

спиреей;

люпинами;

анютиными глазками;

дельфиниумами.

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