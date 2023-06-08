Когда пересаживать ирисы: лучшие сроки и правила ухода

Ирисы цветут не так долго, как бы этого хотелось бы. Всего две недели они украшают клумбы своим ярким цветением. Но за ними нужно правильно ухаживать и вовремя пересаживать.
Известно, что пересадку проводят летом и весной — в каждом времени года есть свои плюсы и минусы. Когда пересаживать ирисы и как это правильно делать — читай в материале.
Чтобы корневая система цветов хорошо работала, цветы раз в 3-4 года выкапывают, делят их корневища на части и пересаживают их на другой участок.
Лучшее для этого время — конец лета, август или сентябрь. Однако опытные садоводы хорошо делят и пересаживают эти виды и ранней весной. Но вот луковичные ирисы требуют пересадки реже, чем корневые. Раз в 5 или 10 лет.
Для того чтобы правильно пересадить ирисы, следуй пошаговой инструкции:
После деления ирисы необходимо осторожно обрезать. Далее важно минимально поливать цветы по мере необходимости и рыхлить почву вокруг растений. На зиму некоторые сорта ирисов нужно укрывать (те, что не отличаются холодостойкостью).
Эти цветы хорошо сочетаются с такими растениями:
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