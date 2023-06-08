Коли пересаджувати іриси: найкращі терміни та правила догляду

Іриси цвітуть не так довго, як цього хотілося б. Лише два тижні вони прикрашають клумби своїм яскравим цвітінням.

Але їх треба правильно доглядати й вчасно пересаджувати. Відомо, що пересадку проводять влітку та навесні — у кожної пори року є свої плюси та мінуси. Коли пересаджувати іриси і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Коли потрібно пересаджувати іриси: найкращий час

Щоб коренева система квітів добре працювала, квіти раз на 3-4 роки викопують, ділять їх кореневища на частини й пересаджують на іншу ділянку.

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Найкращий для цього час — кінець літа, серпень чи вересень. Однак досвідчені садівники добре ділять і пересаджують ці види й в інший час. Але цибулинні іриси вимагають пересадки рідше, ніж кореневищні. Раз на 5 або 10 років.

Пересадка ірисів: покрокова інструкція

Для того, щоб правильно пересадити іриси, слідуй покроковій інструкції:

Викопай рослину разом із грудкою землі. Це забезпечить мінімальне пошкодження кореневої системи. Обережно очисть коріння квітки від ґрунту, тому що коріння в ірисів дуже тонке. Уважно оглянь і за необхідності прибери усі гнилі та пошкоджені місця за допомогою гострого садового ножа. Листя теж слід зрізати. Корінь рослини поділи на менші ланки (3-5 см). Зроби знезараження корінців за допомогою спеціальних розчинів, наприклад, розчин калію, не менше 30 хвилин. Після цього ретельно просуши та оброби місця зрізів порошком деревного вугілля. Зроби невелике заглиблення у підготовленій лунці та висади ірис, намагаючись не дуже глибоко закопувати коріння рослини. Інакше квітка загине. Після посадки ірису необхідно забезпечити помірний полив. Кущі ірисів потрібно розподілити не менш ніж за пів метра один від одного.

Догляд за ірисами після пересадки

Після розподілу іриси необхідно обережно обрізати. Далі важливо мізерно поливати квіти за потреби й розпушувати ґрунт навколо рослин. На зиму види й сорти ірисів, що не відрізняються холодостійкістю, потрібно вкривати.

Що посадити поряд з ірисами

Ці квіти добре поєднуються з такими рослинами:

хвойниками;

спіреєю;

люпинами;

дельфініумами.

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