Коли пересаджувати іриси: найкращі терміни та правила догляду

Іриси цвітуть не так довго, як цього хотілося б. Лише два тижні вони прикрашають клумби своїм яскравим цвітінням.
Але їх треба правильно доглядати й вчасно пересаджувати. Відомо, що пересадку проводять влітку та навесні — у кожної пори року є свої плюси та мінуси. Коли пересаджувати іриси і як це правильно робити — читай у матеріалі.
Щоб коренева система квітів добре працювала, квіти раз на 3-4 роки викопують, ділять їх кореневища на частини й пересаджують на іншу ділянку.
Найкращий для цього час — кінець літа, серпень чи вересень. Однак досвідчені садівники добре ділять і пересаджують ці види й в інший час. Але цибулинні іриси вимагають пересадки рідше, ніж кореневищні. Раз на 5 або 10 років.
Для того, щоб правильно пересадити іриси, слідуй покроковій інструкції:
Після розподілу іриси необхідно обережно обрізати. Далі важливо мізерно поливати квіти за потреби й розпушувати ґрунт навколо рослин. На зиму види й сорти ірисів, що не відрізняються холодостійкістю, потрібно вкривати.
Ці квіти добре поєднуються з такими рослинами:
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