Тут усе просто! Коли і як обрізати іриси на різних етапах

Іриси — надзвичайно ніжні та витончені квіти, які прикрашають будь-який простір. Щоб вони довго жили й тішили око своїм цвітом, слід знати кілька простих порад з обрізання квітки та її листків.

Адже саме цей етап є надзвичайно важливим для ірисів та їхнього здорового росту. Якщо зробити щось неправильно, можна пошкодити рослину.

Та в цьому процесі немає нічого складного, якщо розібратися. Просто й доступно про обрізання ірисів читай у матеріалі.

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Коли треба обрізати іриси

Іриси слід обрізати кілька разів: під час цвітіння, після цвітіння та перед зимівлею. Цей період припадає на середину літа та осінь.

Як обрізати іриси під час цвітіння

Навіть під час цвітіння на ірисах можуть з’являтися засохле листя та зав’ялі квітконоси. Перевіряти квітки на предмет зів’ялих бутонів треба не рідше, ніж два рази на тиждень.

Такий стан квітконосів створює ідеальне середовище для розвитку шкідників та хвороб, тож їх треба обережно видалити, відступивши два см від обраного бутона.

Суцвіття можна видалити вручну, якщо вони вже засохли та легко піддаються втручанню. Листя ж можна обрізати дезінфікованими ножицями, секатором або ножем.

Важливо не чіпати здорові бутони та листя.

Як обрізати іриси після цвітіння

Коли іриси остаточно відцвітуть, слід знову видалити квітки, обрізати бутони. Цього разу зрізати треба не лише квітку, а й усе стебло, адже після відцвітання бутонів воно починає гнити.

Це рекомендують робити на висоті два-три см від рівня кореневища, а потім перейди до видалення усього зів’ялого, хворого та пошкодженого листя.

Здорове зелене листя залиш до осені, адже завдяки їм рослини харчуються та накопичують потрібні речовини до зими та збільшують свою морозостійкість.

Як обрізати іриси перед заморозками

Листя можна зрізати вже на початку листопада. Залишити треба близько 15 сантиметрів від ґрунту, надаючи здоровому листю конусоподібної форми, щоб на них не затримувалася вода.

А от усі пожовклі листки треба видалити остаточно.

А коли пересаджувати іриси ми писали раніше. Подробиці знайдеш у матеріалі.

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