Для чистой одежды и долгой работы: как очистить накипь в стиральной машинке — пошаговые действия

Если в стиральной машинке появилась накипь — ее следует срочно убрать. Ведь она будет влиять на качество стирки, а еще на срок служения самой машинки. Читай в нашем материале, как очистить накипь в стиральной машинке. Подробная инструкция, как почистить технику самостоятельно.
Накипь в стиральной машинке появляется по нескольким причинам: жесткость и большое количество минералов в воде, высокие температуры стирки, неправильная дозировка порошков и кондиционеров, отсутствие профилактических чисток.
Если накипь появляется постоянно, а качество воды в норме, следует присмотреться к новой технике. Возможно, твоя стиральная машина уже старая и требует замены. Но, чтобы выбрать удачную модель, внимательно читай отзывы.
Напиши в поисковике — стиральные машины Харьков (или другой город), и выбери модели, которые нравятся. Снизу ты найдешь отзывы о качестве работы и сроках службы.
Но если время замены еще не наступило, очистить накипь в стиральной машине можно следующими способами:
Фото: Pexels
Раньше мы рассказывали, как почистить стиральную машинку — пошагово.
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