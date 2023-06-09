Для чистой одежды и долгой работы: как очистить накипь в стиральной машинке — пошаговые действия

Если в стиральной машинке появилась накипь — ее следует срочно убрать. Ведь она будет влиять на качество стирки, а еще на срок служения самой машинки. Читай в нашем материале, как очистить накипь в стиральной машинке. Подробная инструкция, как почистить технику самостоятельно.

Как очистить накипь в стиральной машинке — действенные советы

Накипь в стиральной машинке появляется по нескольким причинам: жесткость и большое количество минералов в воде, высокие температуры стирки, неправильная дозировка порошков и кондиционеров, отсутствие профилактических чисток.

Если накипь появляется постоянно, а качество воды в норме, следует присмотреться к новой технике. Возможно, твоя стиральная машина уже старая и требует замены. Но, чтобы выбрать удачную модель, внимательно читай отзывы.

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Напиши в поисковике — стиральные машины Харьков (или другой город), и выбери модели, которые нравятся. Снизу ты найдешь отзывы о качестве работы и сроках службы.

Но если время замены еще не наступило, очистить накипь в стиральной машине можно следующими способами:

Уксус. 200 мл обычного столового уксуса влей в отсек для кондиционера. Выбери режим стирки при высокой температуре. Включи стиральную машину, затем посреди стирки сделай паузу на час-два, закончи стирку.

200 мл обычного столового уксуса влей в отсек для кондиционера. Выбери режим стирки при высокой температуре. Включи стиральную машину, затем посреди стирки сделай паузу на час-два, закончи стирку. Лимонная кислота. Очистить стиральную машину от накипи лимонной кислотой очень просто. Для этого всыпь пачку лимонной кислоты в отсек для стирального порошка, запусти пустой барабан стирки на высокие температуры и длительный режим. В идеале это должно быть 2-2:30 часа и 95°C. Это очистит не только барабан, но и другие детали.

Магазинные средства для очистки стиральной машины. В магазинах косметики и бытовых товаров можно приобрести специальные средства для очистки стиральных машин. Содержимое бутылочки нужно вылить в барабан или в отсек для кондиционера. Соблюдай правила, указанные на упаковке. Такие средства действенны и не портят стиральные машины.

Пищевая сода. Почистить стиральную машину от накипи можно и пищевой содой. Для этого смешай по две столовых ложки соды и воды в кашицу. Вылей ее в отсек для порошка. Включи режим стирки на 2-2:30 часа и 95°C.

Почистить стиральную машину от накипи можно и пищевой содой. Для этого смешай по две столовых ложки соды и воды в кашицу. Вылей ее в отсек для порошка. Включи режим стирки на 2-2:30 часа и 95°C. Ручная очистка. Очистить стиральную машину можно и вручную. Нужно использовать губки или зубную щетку. Ты можешь использовать все вышеперечисленные средства для того, чтобы растворить грязь внутри барабана. А механическая очистка избавит от накипи быстрее.

Раньше мы рассказывали, как почистить стиральную машинку — пошагово.

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